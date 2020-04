Bonus 380 soles Independiente, LIEN pour voir si vous êtes dans le registre: VOIR ICI comment retirer et collecter la subvention gouvernementale de Martín Vizcarra sans carte | Coronavirus Pérou hors-jeu

Environ 800 000 travailleurs indépendants dans des conditions de vulnérabilité face à la crise provoquée par le coronavirus reçoivent le soutien du gouvernement péruvien avec la Bond indépendant 380 semelles. La collecte a commencé le mercredi 8 avril dernier dans les agences Banco de la Nación et aux distributeurs automatiques facturera à nouveau à partir de ce lundi 13 dès les premières heures de la journée. Par conséquent, si vous avez des questions sur cet avantage fourni par l’État, dans la note suivante, nous effacerons vos incertitudes. De plus, vous aurez les étapes à suivre pour voir si vous faites partie du Pedrón General de Hogares (PGH) du Ministère du Développement et de l’Inclusion Sociale (Midis).

L’objectif du gouvernement présidé par Martín Vizcarra délivrer ce bon est d’aider les foyers les plus touchés par le État d’urgence qui est vécu dans le pays et le monde à la suite de l’expansion de la nouvelle coronavirus. Précisément, dans ce segment sont les ménages dont les chefs de ménage sont des travailleurs indépendants ou informels qui vivent au jour le jour et avec tout ce qui se passe, ils manquent de revenus.

Par conséquent, nous vous suggérons de profiter de votre recherche et de voir si vous êtes sur la liste. À l’heure actuelle, des milliers de Péruviens ont pu bénéficier de l’obligation et ce chiffre devrait augmenter dans les prochains jours. Dans une nouvelle semaine, un nouveau public ira à Banques de la nation. Si vous sortez, prenez les précautions nécessaires.

⚠️ #BonoIndependiente | Concernant la subvention monétaire qui sera reçue par près de 780 000 ménages vulnérables avec des travailleurs indépendants, dans le cadre de l’urgence sanitaire par # COVID19, le #MTPE rapporte ce qui suit: pic.twitter.com/9yIp0mqCaH

– Ministère du Travail (@MTPE_Peru) 11 avril 2020

Dans cette note, nous vous informerons en détail si vous êtes admissible au Bonus 380 semelles Independientes puis aller collecter – à son tour c’est son tour – le montant destiné à supporter cette crise économique et sanitaire dans tout le pays.

Nous vous recommandons de lire attentivement toutes les informations officielles pour le paiement respectif, ainsi que le lieu de collecte du montant pour vous: le Banque de la nation. Consultez et ne perdez pas de temps. Lorsque vous avez récupéré votre argent, nous vous demandons de vous conformer à la quarantaine et de vous rendre à votre domicile.

N’oubliez pas que vous ne pourrez pas quitter votre domicile ce jeudi ou vendredi saint, vous devrez donc attendre ce samedi pour pouvoir percevoir cette subvention que le gouvernement péruvien fournit aux travailleurs indépendants qui n’ont pas eu de revenus pendant cette crise.

Le Ministère du développement de l’inclusion sociale (Midis) a commencé par l’octroi de la subvention monétaire aux personnes appartenant à la population de la pauvreté et de l’extrême pauvreté Pérou, selon un schéma du INEI. Maintenant, le cautionnement commencera pour les travailleurs indépendants et ceux considérés comme informels, en raison de la paralysie des échanges dans de nombreux secteurs pendant environ 28 jours (officiels et les suivants à évaluer).

L’une des mesures prises par le gouvernement a été la mise en place d’un bon pour les secteurs les plus performants et les plus nécessiteux du pays dans cet état d’urgence. Premièrement, il s’agissait de ménages déclarés pauvres et extrêmement pauvres selon INEI, c’était dans deux marines au profit de plus de 3 millions de ménages à travers le pays (vous avez encore le temps de collecter le bonus); Ensuite, la livraison du bon aux travailleurs qui, indépendamment ou qui collectent en noir, commence. Connaissez les détails de cette note.

Martín Vizcarra prévient que des Péruviens irresponsables font des morts chez eux

Quelles sont les exigences auxquelles le travailleur indépendant doit répondre?

Ils doivent apparaître dans le Registre général des ménages (PGH) du Ministère du développement et de l’inclusion sociale (Midis) avec la classification socio-économique des non pauvres.

Les ménages devraient se trouver dans les zones géographiques les plus vulnérables à la santé, selon Ministère de la santé (Minsa).

Ne pas bénéficier des programmes Contigo, Juntos et Pensión 65 ou du bonus accordé #YoMeQuedoEnCasa du Midis.

Les membres du ménage ne doivent pas figurer sur les formulaires du secteur public ou privé, selon le formulaire électronique du MTPE; ni avoir de contrat avec le secteur public, selon les informations fournies par le Ministère de l’économie et des finances.

Les membres du ménage doivent avoir un revenu inférieur à 1 200 soles, selon le Surintendance nationale de l’administration douanière et fiscale (Sunat) et la Surintendance de la banque, de l’assurance et de l’. (SBS).

D’un autre côté, le Ministère du travail et de la promotion de l’emploi souligné qu’il est essentiel que les personnes qui accèdent au Bonus indépendant respecter scrupuleusement la modalité qui est déterminée à rendre la collecte efficace.

Comment savoir si j’accéderai au Bonus Freelance?

Selon la publication du ministère de la Promotion du travail et de l’emploi (MTPE)Pour savoir si vous faites partie de l’univers des bénéficiaires, vous pouvez accéder à la plateforme virtuelle www.bonoindependiente.pe, qui est activé depuis Mars le 7 avril dans l’après-midi.

Sur ce site, les gens pourront savoir s’ils accèdent au lien indépendant en entrant uniquement le numéro et la date d’émission de Document d’identité nationale (DNI).

Pour savoir si vous faites partie du registre officiel, vous devez entrer sur le site internet suivant: https://bono.yomequedoencasa.pe/

Une fois à l’intérieur, remplissez les champs suivants: nombre de DNI, date de naissance et complétez le texte de l’image qui apparaît en bas. Cliquez ensuite sur “Consulter”.

Si vous êtes un bénéficiaire, vos données, date et lieu où vous devez vous rendre pour collecter le bonus S / 380 apparaîtront.Si vous devez collecter l’argent et que ces informations n’apparaissent pas, soyez patient. Le Midis Vous recherchez une agence près de chez vous.

Si vous avez déjà une date de livraison prévue, vous ne devez vous rendre à l’agence indiquée que le jour indiqué. N’oubliez pas d’apporter votre DNI.

Une fois le paiement effectué, retournez à votre domicile pour continuer l’isolement obligatoire.

🙋🏽‍♀️🙋🏽‍♂️ Si vous êtes bénéficiaire du #BonoIndependiente, découvrez ici les étapes à suivre pour collecter. Perú # PerúEEstaEnNuestrasManos pic.twitter.com/pnnbdLf79S

– Ministère du Travail (@MTPE_Peru) 10 avril 2020

Puis-je récupérer avec DNI expiré?

Conformément aux dispositions de Reniec, Les DNI qui ont expiré resteront en vigueur pendant la durée de l’isolement social décrété par l’exécutif, afin que vous puissiez rendre le bonus effectif.

Dans quelle banque le Bonus Indépendant est-il collecté?

Le Banque de la nation C’est l’une des entités bancaires où vous pouvez collecter les 380 semelles bonus, pour les familles que l’État considère comme vulnérables. En outre, le Gouvernement Il espère que d’autres banques du secteur privé pourront se joindre à cette initiative.

Si je n’ai pas de compte sur Banco de la Nación, comment puis-je collecter le bonus?

Selon l’agence Andina, si un travailleur indépendant n’a pas de compte dans le Banque de la nation Vous devez suivre les étapes indiquées sur la plateforme afin de créer votre accès aux services bancaires mobiles de cette banque via votre téléphone portable.

Une fois le bon déposé, il peut être retiré dans un guichet automatique ou un agent agréé à proximité du domicile des bénéficiaires, afin d’éviter les files d’attente aux fenêtres des agences de la BN.

Le ministère a exhorté les personnes qui accèdent au lien indépendant à respecter la méthode déterminée pour rendre la collecte efficace. Ils ont également souligné l’importance pour la population de respecter son domicile pour éviter les infections et ainsi aplanir la courbe de croissance des cas de COVID-19.

Comment encaisser le paiement de 380 soles en régions?

Le versement de la subvention sera étendu aux régions, progressivement, uniquement à partir du mercredi 25 mars, via la Banco de la Nación et les banques privées susmentionnées et auquel elle sera intégrée, à partir de ce jour, Banque Scotia. «Nous invitons les personnes bénéficiaires, mais dont la date et le lieu de paiement sont en cours, à attendre leur programmation. N’allez pas aux agences car elles ne pourront pas récupérer à l’avance “, a indiqué dans un communiqué le Midis.

Important

Ordonnance d’immobilisation sociale obligatoire: vous ne pourrez pas vous déplacer dans la rue entre 18 h 00. m. et 5 h 00 m. A Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad et Loreto, l’immobilisation est en vigueur à partir de 16h00. m. jusqu’à 5 h 00 m. De plus, les hommes ne peuvent transiter que les lundis, mercredis et vendredis; les femmes les mardis, jeudis et samedis; Et le dimanche, personne ne pourra sortir.État d’urgence: s’applique jusqu’au 20 avril 2020. Vous ne pouvez vous rendre sur votre lieu de travail avec un laissez-passer que si vous travaillez dans des centres de santé, des banques, des pharmacies, des robinets, des médias, des centraux téléphoniques, des fournitures de première nécessité, un nettoyage public, hôtels et centres d’hébergement. Si ce n’est pas votre cas, coordonnez avec votre employeur la possibilité du télétravail.

