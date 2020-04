BONUS Anses 10 000 IFE, voir ICI: lien et comment savoir si je suis un bénéficiaire, où et quand retirer l’argent de la banque et les étapes à suivre pour obtenir le revenu familial d’urgence | Coronavirus Argentine | COVID-19 Off Side

Vous êtes-vous pré-enregistré en suivant les exigences? A partir de ce samedi 11 avril, vous pouvez déjà savoir si vous êtes bénéficiaire du revenu familial d’urgence (IFE) que le gouvernement argentin offre aux personnes et aux familles qui en ont le plus besoin pendant cette crise de coronavirus en Argentine et qui commencera à être distribué à partir du 15 avril prochain. l Bonus 10 000 pesos que le Le gouvernement alloue des fonds pour atténuer l’état d’urgence qui habite le pays, la région et le reste du monde. La semaine dernière, les chefs de famille également bénéficiaires de l’allocation universelle pour enfants ont commencé à la percevoir. Dans les prochains jours, le spectre des maisons est élargi pour recevoir le bonus de 10 000 pesos qu’Anses offre. A travers cette note, nous présentons toutes les recommandations.

Les consultations doivent être faites en respectant un calendrier de dates, en fonction de la résiliation du DNI. Nous vous invitons à lire et à suivre les recommandations que nous laissons et les aspects à prendre en compte dans la note suivante. A partir du samedi 11 avril, il sera possible de savoir si votre candidature que vous avez faite en ligne a été approuvée. Vous pouvez obtenir trois options: approuvé, refusé ou que votre statut est toujours en cours d’examen. Consultation sur le web.

Selon les chiffres officiels, à ce jour, 1 795 Argentins ont été infectés et le nombre de décès dans le pays dus au COVID-19 s’élève à 70. En ce qui concerne la quarantaine totale qui existe dans le pays sur ordre du gouvernement d’Alberto Fernández, celle-ci, qui a commencé le 20 mars et se termine au début du 12 avril, pourrait être prolongée.

Comment savoir si je vais recevoir l’IFE?

À partir du samedi 11 avril, les gens pourront savoir qui sera payé, sur les 2,4 millions qui ont déjà payé, qui sont bénéficiaires de l’AUH et de l’allocation de grossesse.

À partir du lundi 6 avril, les Anses ont créé le site Internet (www.anses.gob.ar) où vous pouvez voir s’ils ont accédé à la subvention monétaire uniquement avec leur numéro d’identification. Il convient de noter que des consultations doivent être menées concernant un calendrier des dates, selon la résiliation du DNI.

Conditions requises pour percevoir le bonus économique

Être natif ou naturalisé argentin et résident, avec une résidence légale dans le pays depuis au moins 2 ans; avoir entre 18 et 65 ans; que le propriétaire ou son groupe familial n’a pas de revenus provenant: d’un emploi dans une relation de dépendance dans le secteur public ou privé; être monotributiste de catégorie C ou plus, ou travailleur indépendant; une allocation de chômage; retraites, pensions ou retraits contributifs ou non contributifs nationaux, provinciaux, municipaux ou autonomes ou de Buenos Aires; plans sociaux, salaire social complémentaire ou autres programmes sociaux nationaux, provinciaux ou municipaux.

Voici le programme:

ID se terminant par 0 et 1: lundi 6 avril, ID se terminant par 2 et 3: mardi 7 avril, ID se terminant par 4 et 5: mercredi 8 avril, ID se terminant par 6 et 7: jeudi 9 avril, ID se terminant par 8 et 9: vendredi 10 avril

Pour savoir si vous faites partie du groupe de bénéficiaires ENTREZ MAINTENANT ICI et suivez les étapes demandées.

Qui peut le récupérer?

Il ne peut être facturé que par un membre du groupe familial qui relève de l’un des cadres suivants:

Moniteurs de l’impôt social des travailleurs informels Catégorie A et BP Moniteurs de taxe Personnel domestique Bénéficiaires AUH-AUE ou Progresar

Quand et comment puis-je récupérer l’IFE auprès de la banque?

Selon le gouvernement, le bon de revenu familial d’urgence (IFE) sera collecté auprès de Mercredi 15 avril.

Comment le collecter? Une fois que la personne a reçu l’approbation de la procédure, elle doit demander un mot de passe personnel, qui est obtenu sur la même page d’Anses. Par la suite, il est nécessaire de compléter les données relatives au bénéficiaire et au Code bancaire uniforme (CBU) du compte où le dépôt de 10 000 $ sera effectué.

Ceux sans CBU ont différentes options de paiement:

Red Link Cash Point System. Système de paiement par courrier. Système de portefeuille virtuel.

Enfin, pour recevoir le paiement, entrez MES ANSES et dans la section qui indique le revenu familial d’urgence, placez le CBU dans le cas d’un compte traditionnel ou CVU dans le cas d’un compte numérique.

Ils ont rejeté ma demande, que dois-je faire?

Ceux qui ont demandé la prime de 10 000 $ et celle-ci a été «refusée» et sont entrés sur la page ANSeS avec un mot de passe personnel, qui explique la ou les raisons pour lesquelles ils ont été exclus de la prestation, ils peuvent faire la réclamation s’ils ont les éléments qui prouvent que le rejet de l’organisme n’est pas correct.

La réclamation peut être faite à la poste consultations@anses.gov.ar, par téléphone au * 130 et par ligne 130 et la semaine prochaine il y aura un bureau de service ou “UDAI virtuel au-delà de l’analyse de la réouverture contrôlée des délégations des ANSeS (appelé UDAI ou Comprehensive Care Unit).

A partir de samedi, on sait qui percevra le supplément du bonus de l’Anses

Concernant le revenu familial d’urgence de 10 000 $, Alejandro Vanoli, chef de la National Social Security Administration, a expliqué que le gouvernement analysait et croisait les données des personnes enregistrées auprès d’autres organisations publiques, telles que l’AFIP et Migrations, et ce samedi. On saura qui facturera en dehors des 2,4 millions qui l’ont déjà fait, qui sont les bénéficiaires de l’AUH et de l’allocation de grossesse. Le bonus commencera à être reçu à partir du 15 avril, avec un calendrier à définir.

