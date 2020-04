Bonus Anses de 10 000 pesos, VOIR ICI sur le web: découvrez si vous êtes l’un des bénéficiaires, cliquez sur le lien pour savoir comment collecter auprès des banques à travers le pays | Coronavirus Argentine | COVID-19 Off Side

Suite à la nouvelle coronavirus, le gouvernement de Fernández a prolongé la quarantaine jusqu’au 26 avril et a en outre autorisé le lancement de la Bon de 10000 pesos ANSES du Revenu familial d’urgence (IFE), une initiative pour aider les familles les plus vulnérables. Depuis le 11 avril, plus de 11 millions d’Argentins inscrits en tant que bénéficiaires de l’IFE ont pu accéder au site Internet de l’Anses pendant des jours et, s’ils ont approuvé la procédure, enregistrer leur numéro de compte bancaire et leur mot de passe Uniform Banking (CBU) pour accéder au paiement de 10 000 pesos argentins. Nous présentons les détails pour les personnes qui n’ont pas encore visité le site Web et quelles exigences il a dans les points que nous touchons. Ce n’est pas compliqué, il faut juste un peu de temps pour lire la note que nous avons écrite pour vous. Suivez tous les points dans une note que nous avons préparée pour vous.

Cependant, une question s’est posée sur la façon de collecter si le bénéficiaire n’a pas de compte bancaire. Pour ca, Anses fourni quatre alternatives lors de l’entrée sur le site Anses (www.anses.gob.ar), où vous pouvez choisir entre les différentes alternatives de paiement dans la section Revenu familial d’urgence présenté par le site.

Là, après avoir placé le Code de sécurité sociale, la personne sera invitée à confirmer ou à modifier ses coordonnées qui incluent: numéro de téléphone portable et / ou adresse e-mail. Après confirmation des données, la personne recevra par son téléphone portable et / ou son adresse e-mail un code qu’elle devra saisir à l’étape suivante.

Après avoir placé le code attribué, une page s’ouvrira pour sélectionner Modes de paiement. Là, cinq options apparaîtront:

1) Accréditation dans sa propre CBU (CBU Transfer)

2) Red Link-BNA ATM

3) Accréditation de compte BAPRO DNI

4) Red Banelco ATM

5) Collecte d’argent dans le courrier argentin

Cependant, seules les options 2, 3, 4 et 5, celles correspondant aux encaissements Red Link BNA, BAPRO, Banelco y par courrier. La première option est pour les personnes qui ont un compte bancaire.

IFE Anses: quand pouvez-vous collecter le bonus?

Quand sera effectué le versement du Bonus Anses?

Les paiements seront crédités sur ces comptes entre mardi 21 et mardi 5 mai selon le numéro de terminaison DNI. Il commence le mardi 21 pour ceux avec la résiliation 0, le mercredi 22 avec la résiliation 1, le jeudi 23 résiliation 2, le vendredi 24 résiliation 3.

Qui peut bénéficier de la subvention accordée par l’État argentin?

Parmi les plus de 6 millions de personnes qui ont déjà perçu le cautionnement, se trouvent les 2,2 millions de parents qui Allocation universelle pour enfant (AUH) et les femmes qui reçoivent l’allocation de grossesse, qui sont attachées à ladite prime. En plus du Social monotributista et les bénéficiaires comme seule ressource monétaire de la Progrès du plan.

Il y a aussi les seuls monotributistes, qui n’ont aucun autre revenu déclaré en tant qu’employé blanc, retraité, retraité ou travailleur indépendant, ou travailleur enregistré de ménages privés, enregistré dans AFIP dans les catégories «A», jusqu’à 208 339,25 $ et «B», 313 108,87 $, de revenu accumulé au cours des 12 derniers mois, une moyenne mensuelle de 17 361,60 $ dans le premier cas et de 26 092,40 $ dans le second.

Quelles sont les exigences que vous devez remplir pour le recevoir?

Être natif ou naturalisé argentin et résident, avec une résidence légale dans le pays depuis au moins 2 ans; avoir entre 18 et 65 ans; que le propriétaire ou son groupe familial n’a pas de revenus provenant: d’un emploi dans une relation de dépendance dans le secteur public ou privé; être monotributiste de catégorie C ou plus, ou travailleur indépendant; une allocation de chômage; retraites, pensions ou retraits contributifs ou non contributifs nationaux, provinciaux, municipaux ou autonomes ou de Buenos Aires; plans sociaux, salaire social complémentaire ou autres programmes sociaux nationaux, provinciaux ou municipaux.

Nous expliquons les étapes pour collecter le revenu familial d’urgence sans carte de débit via le réseau Banelco pic.twitter.com/GhNSpjbN5Q – Anses (@ansesgob) 16 avril 2020

Quelles sont les réponses à la demande de subvention du Bon de l’Anses?

En cas d’agrément, une deuxième étape de “Enregistrement, demande et validation des données” pour compléter une série de données personnelles supplémentaires, télécharger les informations de contact et, si Code bancaire uniforme (CBU) qui identifie le compte bancaire dans lequel vous souhaitez recevoir le dépôt. Si vous ne l’avez pas, vous devez choisir d’autres modes de paiement.

En cas de rejet, quant à lui, le système signale généralement les raisons du refus de la prestation. Par exemple, il peut arriver que la personne ait déclaré un revenu supérieur à la limite établie ou qu’elle ne remplisse pas certaines des exigences du programme.

De plus, il y a une troisième option, qui est l’apparition d’un message qui dit “Votre demande est en cours d’analyse”. La signification de ceci est que Anses y AFIP Ils ont la demande en observation, sans définition jusqu’à présent. Les croisements de données – par exemple, la propriété de voitures d’une certaine valeur ou même de bateaux – est la raison pour laquelle IFE.

A partir de samedi, on sait qui percevra le supplément du bonus de l’Anses

Sur le 10 000 $ de revenu familial d’urgence, Alejandro Vanoli, titulaire du Administration nationale de la sécurité sociale, a détaillé le gouvernement analyse et croise les données des personnes enregistrées auprès d’autres organisations publiques, telles que AFIP y Migrations, et qu’à partir de samedi, il sera possible de savoir qui facturera en dehors des 2,4 millions qui l’ont déjà fait, qui sont les bénéficiaires de la AUH y Allocation de grossesse. Le bonus commencera à être reçu à partir du 15 avril, avec un calendrier à définir.

Alberto Fernández commande la quarantaine jusqu’au 26 avril en Argentine

Le président de la nation argentine, Alberto Fernández annoncé il y a quelques jours que la mise en quarantaine serait jusqu’au 26 avril comme mesure préventive contre coronavirus. Je veux dire, c’est la dernière semaine. D’autres pays qui sont dans la même situation que Argentine ils sont Pérou, Italie, Espagne, La France y La Colombie.

Que faire si vous avez un coronavirus?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’à présent, la Chine, l’Italie, l’Iran et l’Espagne sont les pays les plus touchés coronavirus. La Organisation mondiale de la SANTE (OMS) recommande qu’en cas de symptômes, appelez les services de santé sans frais au 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Comment se transmet le nouveau coronavirus?

Le nouveau COVID-19 À l’origine, il peut avoir été transmis par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que cette coronovirus il peut être transmis de personne à personne.

