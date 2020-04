“Bonus avril? Nous serons plus rapides. Voici le point sur la réouverture des structures”

ROME. Le soir, Ministre des sports mis à jour les citoyens sur les questions critiques concernant leur ministère, des primes aux travailleurs sportifs à la reprise des activités, sans oublier le “cas de Serie A”.

BONUS ARRIVÉ ET MAINTENANT…

«Ce matin, 7300 travailleurs du monde du sport ont certainement trouvé le bonus de 600 euros sur leur compte courant. 20 000 autres au cours des prochains jours, puis tout le monde la semaine prochaine. Nous serons de plus en plus rapides, les bonus d’avril viendront plus tôt aussi grâce au grand travail de Sport et Santé “.

FORMATION DE TIR ET PAS SEULEMENT

“Aujourd’hui, nous avons beaucoup travaillé sur les lignes directrices pour la réouverture des piscines, gymnases, centres de danse, tous les centres sportifs de tous les niveaux de la région, nous avons travaillé sur les lignes directrices pour la reprise de l’entraînement sportif individuel le 4 mai et la reprise de l’entraînement pour les sports d’équipe qui, nous l’espérons, reprendront le 18 mai. J’en profite pour préciser que la reprise du 4 mai est réservée exclusivement aux professionnels et non reconnue d’importance nationale par les Cônes. Critique citoyenne? Ils sont les bienvenus s’ils sont utilisés pour faire des suggestions, alors la CTS évaluera si ces lignes seront suffisantes pour garantir la santé de tous “.