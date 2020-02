bonus que vous n’attendez pas

Le lendemain de le football fantastique vient avec des matchs très équilibrés sur la carte et les bonus moins attendus, c’est-à-dire que les joueurs sous-évalués pourraient faire la différence. Vous trouverez ci-dessous certains des jokers possibles de la journée.

Les gardiens de but

Musso (Udinese): avec son vote élevé et constant, il annule

souvent la pénalité de but immédiatement.Plus que

idée.

Conseils (Sassuolo): contre Spal presque impossible

l’embarquement des filets a souffert, pari

pas risqué.

Gollini (Atalanta): contre l’équipe d’Iachini qui songe d’abord à ne les prendre que pour attaquer, peut vous surprendre.

Les défenseurs

Pellegrini

L. (Cagliari): poussée constante pour

labourer l’aile gauche, aide

possible.

Škriniar (Inter): jeu pour jouer aussi fort que lui

aime, et s’il est excité, il en retire généralement un super performance.

Sabelli (Brescia): monte et descend de sa part du terrain qui

pas même un tracteur quand vous avez besoin de semer, aide

pour le long front.

Mario Rui (Naples): titularissimo de Gattuso peut bien faire même à partir de la moitié de l’avant pied poli.

milieux de terrain

Pjanic (Juventus):

Et s’il revient aux objectifs de punition? 3

le football.

Perotti (Rome):

mettez-le même s’il commence sur le banc parce que quand il joue c’est toujours dangereux.

De Paul (Udine):

il est l’un des buteurs de son équipe et premier tireur de pénalité, pourcentage élevé d’exultation.

Castro (Spal):

Ferrara pour relancer en particulier dans la zone de but, a touché le but avec le

Lazio peut tamponner la balise.

Benassi (Fiorentina): avec ses insertions et coups de feu de l’extérieur de la zone peut blesser le gardien adverse.

attaquants

insigne (Napoli):

un joueur décisif pour son équipe de ville natale est revenu, pariez sur ou se moquer.

Balotelli (Brescia):

a une folle envie de montrer ce que ça vaut, atout.

Zapata (Atalante):

performances post-blessure supérieures mais une chose manque: le réseau lourd.

Cutrone (Fiorentina):

a toutes les qualités pour profiter des mailings de ses compagnons, ne le sous-estimez pas.

Pandev (Gênes): il est l’attaquant avec le plus de qualités dans l’équipe ligure et aussi comme successeur sa mettre son sceau.

Zone Mantra

Pasalic CT (Atalanta): déployez-le uniquement en C car il jouera

plus en retard que d’habitude.

Rincon M (Torini): une médiane qui peut compter comme un bon C.

Gabbiadini A (Sampdoria): si vous pensez à une attaque à 3, c’est la vôtre

bon homme.

Lazovic E (Vérone): en cas d’urgence, il est également acceptable en tant que propriétaire.

Boga WA (Sassuolo): W qui vaut beaucoup de Pc pour la moyenne

mode de réalisation.

Romulo ME (Brescia): il est toujours un bon joker vu ses 2

rôles.

Sturaro MC (Gênes): médiane oui, milieu de terrain pur non.

Demme M (Naples): vous pouvez risquer au lieu de certains seulement C.

Kurtic CT (Parme): C oui, il vaut mieux éviter.