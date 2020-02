bonus que vous n’attendez pas

Le lendemain de le football fantastique vient avec des matchs très équilibrés sur la carte et les bonus moins attendus, c’est-à-dire que les joueurs sous-évalués pourraient faire la différence. Vous trouverez ci-dessous certains des jokers possibles de la journée.

Les gardiens de but

vigorito (Lecce): bonne performance à Naples et peut se répéter contre Spal, vote enregistrer la moyenne?

Silvestri (Vérone): ce choix bon marché s’avère plus sensé que prévu, aucun bonus impossible à rencontrer.

Conseils (Sassuolo): Parme a de nombreux joueurs offensifs en dehors des blessures et pour lui il sera plus facile de ne pas souffrir de moustiquaires.

Les défenseurs

Alex Sandro (Juventus): l’arrière gauche pourrait avoir une arme

plus pour déstabiliser l’équipe de Brescia qui se défendra en défense, attention à ses passes décisives.

Milenkovic (Fiorentina): il sait bien frapper un corner

et la défense Sampdorienne est plutôt distraite sur des balles inactives, coup réussi.

Di Lorenzo (Naples): enfin rapporté sur le groupe peut

revenir à avoir son mot à dire phase de

stimuler.

De Vrij (Inter): le jeu est le plus compliqué mais il a

s’est avéré vainqueur contre n’importe qui.Granítico.

Lirola (Fiorentina): il sait comment ses coéquipiers les utilisent

marquer sfuttatelo!

milieux de terrain

rabiot (Juventus): pour Sarri, il est propriétaire des 3 places du

Milieu de terrain de la Juventus et contre Brescia à domicile c’est plus qu’une idée.

Luis Alberto

(Latium): donne des chocolats pour moi

compagnons mais peu de buts, que le moment est venu de revenir pour marquer juste

dans le jeu le plus important? Annonce de choix

les yeux fermés.

Eriksen (Inter Milan): la chance après ça dans le derby

une fois pourrait sourire à l’Olimpico, pas

il y a quelque chose de pourri au Danemark.

Barak (Lecce): excellent impact depuis son arrivée dans le Salento en

marché de la réparation, bonus de butin

complète.

Castro (Spal): le nouvel entraîneur compte sur lui pour tenter de rouvrir les espoirs de salut, objectif de l’auteur.

attaquants

boga (Sassuolo): moyennes sensationnelles pour l’ex Chelsea! Si vous l’avez, déployez-le si vous ne l’avez pas faire tout ce qu’il faut pour l’obtenir.

Lapadula

(Lecce): vous ne pouvez pas sous-estimer sa forme dans la porte, du Pérou avec fureur.

Dzeko (Rome):

même si Rome qu’il ne traverse pas une période florissante ça ne déçoit jamais.

Dybala (Juventus):

performances et notes toujours bonnes mais il est arrivé

le temps de revenir au but.

Cutrone (Fiorentina): même en prenant le relais, il sait se rendre dangereux, ou plutôt mieux. Cela peut redevenir exultant.

Zone Mantra

Strefezza WE (Spal): comme E bon choix de jour.

Palacio A (Bologne): il vaut plus que certains PC de petite et moyenne taille

ce jour.

Châtaignes E (Atalanta): ce pourrait être son tour d’être les “gosens”

en service.

Lazovic E (Vérone): un outsider qui sait marquer.

Civière MC (Inter Milan): médiane ok, C non.

Bennacer MC (Milan): voir ci-dessus.

Ansaldi E (Turin): faites confiance à votre retour du premier

minute.

Berenguer W (Torrino): facile à marquer.Ionita

CT (Cagliari): milieu de terrain non, milieu de terrain