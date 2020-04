Bonus Sports Collaborators, à partir de demain, vous pouvez le demander: voici comment

Avec le décret d’application annoncé il y a quelque temps par le ministère de l’Economie et des Finances, à partir de 14h00 demain 7 avril, via le portail Sport et Santé, les collaborateurs sportifs pourront demander l’indemnité unique de 600 € annoncée ces derniers jours. , relatif au mois de mars.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails avec les exigences et les procédures de demande de bonus, dans le communiqué de presse officiel:

Le décret du Ministre de l’économie et des finances, de concert avec le Ministre des politiques de la jeunesse et des sports, sur la base desquels sont définies les modalités de dépôt des demandes auprès de Sport et Santé pour percevoir l’allocation de 600 euros prévue par le décret-loi «Cura Italia» du mois de mars 2020 en faveur des collaborateurs sportifs (art. 96 du décret) – Loi 17 mars 2020, n.18).

Les titulaires de relations de collaboration, déjà en place le 23 février 2020 et toujours en attente le 17 mars 2020, date d’entrée en vigueur du décret-loi “Cura Italia”, peuvent demander une indemnisation. Il existe également un priorité pour les collaborateurs sportifs qui, au cours de la période fiscale 2019, n’ont pas perçu d’honoraires supérieurs à 10000 euros au total.

Travailleurs ayant une relation de collaboration conformément à l’article. Peut accéder à l’allocation 67, paragraphe 1, lettre m), du décret présidentiel 22 décembre 1986 n. 917, qui répondent aux exigences suivantes:

ne doit pas entrer dans le champ d’application de l’art. 27 du décret-loi «Cura Italia»; ils ne doivent avoir perçu aucun autre revenu pour le mois de mars 2020; ils ne doivent pas avoir perçu, en mars 2020, le revenu de la citoyenneté; ils ne peuvent pas cumuler l’indemnité avec d’autres prestations et les indemnités prévues aux articles 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 et 44 du décret-loi “Cura Italia”.

La relation de collaboration pour laquelle la candidature sera soumise:

doit être avec les fédérations sportives nationales, les organismes de promotion du sport, les disciplines sportives associées ainsi qu’avec les sociétés et associations de sports amateurs; il est souligné que les clubs et associations de sports amateurs doivent être enregistrés, à la date d’entrée en vigueur du décret-loi «Cura Italia», dans le registre des clubs et associations de sports amateurs tenu par le CONI et que les organisations sportives doivent être reconnues, à des fins sportives , par CONI; il devait déjà exister le 23 février 2020 et être en cours le 17 mars 2020 (date d’entrée en vigueur du décret-loi «Cura Italia»); il ne devait pas entrer dans le champ d’application de l’art. 27 du décret-loi du 17 mars 2020, n. 18 (freelances dont le numéro de TVA est actif le 23 février 2020 et travailleurs en relation de collaboration coordonnée et continue actifs à la même date, enregistrés auprès de l’INPS Separate Management en application de l’article 2, paragraphe 26, de la loi du 8 août 1995 , n ° 335).

La demande doit être complétée exclusivement via la plateforme informatique qui sera active à partir de 14h00 le mardi 7 avril sur le site Internet Sport et Salut.

La procédure comprend trois étapes:

la réservation: pour réserver vous devez envoyer un SMS avec votre code fiscal au numéro qui sera disponible à partir du mardi 7 avril sur www.sportesalute.eu, (lire la politique de confidentialité ici). Après l’envoi du SMS, vous recevrez un code de réservation et une indication du jour et du créneau horaire dans lesquels il sera possible de remplir la candidature sur la plateforme;accréditation: pour être accrédité, vous devez avoir votre propre adresse e-mail, votre code fiscal et le code de réservation reçus après l’envoi du SMS;remplir et envoyer la candidature: immédiatement après l’accréditation, il sera possible d’accéder à la plateforme, de remplir le dossier, de joindre les documents et de procéder à l’envoi.

Dans l’attente de la publication de la plateforme, nous vous recommandons de:

téléchargez le pdf des documents à joindre à votre ordinateur, tablette ou téléphone (pièce d’identité, contrat de collaboration ou lettre de mission ou preuve de paiement du paiement mensuel pour février 2020); ayez vos données essentielles à disposition, dont: Code Taxe, e-mail et numéros de téléphone, résidence et IBAN pour créditer la somme; disposer des données relatives à votre collaboration sportive, y compris: nom des parties contractantes, date de début, durée, rémunération et type de service; connaître le montant total de l’indemnité sportive perçue au cours de la période fiscale 2019; assurez-vous que la relation de collaboration pour laquelle vous avez l’intention de soumettre la demande d’indemnisation tombe, conformément à l’art. 2 de l’arrêté ministériel, dans le cadre de l’art. 67, paragraphe 1, lettre m), du décret du président de la République du 22 décembre 1986, n. 917 et qu’il s’agit de fédérations sportives nationales, d’organismes de promotion du sport, de disciplines sportives associées ou de clubs et associations de sports amateurs; vérifiez que toutes les autres exigences légales sont remplies (exemple: ne pas avoir le droit de recevoir d’autres revenus de travail pour le Mars 2020, ne pas être retraité, ne pas être co.co.co inscrit dans la gestion séparée de l’INPS, ne pas être bénéficiaire du revenu de la citoyenneté, etc.); avoir le code fiscal ou le numéro de TVA de l’association / société / organisation sportive pour à laquelle la collaboration convient; vérifiez, si vous collaborez avec une association ou une société de sport amateur, qu’elle est inscrite au registre CONI; vérifiez, si vous collaborez avec une fédération nationale du sport, une discipline sportive associée ou un organisme de promotion du sport, que est reconnu par CONI.

L’indemnité sera versée directement par Sport et Santé sur le compte courant indiqué par le demandeur lors de la soumission de la demande. Les indemnités seront versées à concurrence du fonds de 50 millions d’euros versé à la Société pour le paiement des indemnités.

Pour recevoir de plus amples informations, en attendant que la plateforme soit en ligne, vous pouvez écrire à l’adresse e-mail curaitalia@sportesalute.eu et suivre la chaîne Telegram: https://t.me/SporteSalute.

