José Bordalás, entraîneur du Getafe CF, a une nouvelle fois félicité ses joueurs en dialogue avec Gol: «Ce fut un grand match de mes joueurs et le résultat a été totalement injuste, nous avons eu plus de chances, de bâtons, un but annulé Il a été démontré que nous avons été supérieur dans la cravate. La morsure avec Ten Hag? La tension du jeu, ils ont beaucoup réchauffé le jeu mais nous avons montré une griffe et du caractère. Getafe est un exemple à suivre pour tout le monde. »