Bordalás propose la formule Ge Getafe ＇pour lutter contre le coronavirus

04/05/2020

L’entraîneur du Getafe CF, José Bordalás, a transmis aux supporters d’Azulona “les valeurs” que son équipe “a gravées sur le feu”, notant que la citoyenneté espagnole exige “engagement, effort et solidarité” pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

“Comment pourrait-il en être autrement, maintenant plus que jamais je vous adresse les valeurs que notre équipe a gravées sur le feu: engagement, effort et solidarité. Je vous assure que nous en sommes tous sortis ensemble, mais nous devons avoir confiance et croire que ce sera le cas et Je suis sûr que nous allons gagner. Beaucoup de force pour tout le monde, quand nous nous y attendons le moins, nous vibrerons à nouveau avec notre magnifique équipe“Bordalás a commenté dans ‘GTF’, le magazine officiel du club Getafense.

“Depuis mon confinement à la maison, je veux vous transmettre, d’une part, le sentiment d’impuissance et de tristesse que je ressens pour tant de personnes qui meurent et tant de familles brisées et, d’autre part, d’émotion et d’admiration pour voir comment les professionnels de la santé, les corps de l’Etat, de l’armée, des transporteurs, des supermarchés et des entrepôts, bref, tous ceux qui peuvent aider à combattre cet ennemi compliqué laissent tout sur le terrain. Merci à tous “, a-t-il réitéré.

“Vous êtes des héros !!! De tout cœurÀ vous, fans et supporters de Getafe, je tiens à vous adresser tous mes encouragements et mes meilleurs vœux dans ces circonstances difficiles, comme je l’ai dit, que nous traversons “, a souligné Bordalás.