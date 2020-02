Bordalás répète le miracle avec Getafe

José Bordalás l’a encore fait. Avec l’une des équipes les plus économiquement modestes de la catégorie, il maintient Getafe en Europe – un tour de qualification attrayant en Ligue Europa contre l’Ajax l’attend – et a élevé les “ azulones ” à la troisième place de LaLiga Santander après un triomphe de prestige dimanche à San Mamés (0-2), accompagné de la pierre d’achoppement de Séville (1-1 contre Alavés).

L’entraîneur d’Alicante a dû “travailler” avec beaucoup d’efforts de reconnaissance et il y a encore ceux qui, aujourd’hui, lui refusent du pain et du sel. La chose vraiment importante est que ses joueurs de football sont toujours à «mort» avec lui et parlent des merveilles d’un entraîneur capable de tirer le meilleur parti de chacun de ses joueurs, souvent écarté des autres équipes. Un exemple clair est celui de Marc Cucurella, donné par un Barça dans lequel il semble n’avoir aucune place, et qui est devenu essentiel dans le «Geta» pour conserver les qualités que Bordalás recherche dans son personnel: sacrifice, engagement et beaucoup d’intelligence tactique.

Les équipes de Bordalás sont accusées d’être dures, de perdre du temps & mldr; qualificatifs qui ne tiennent pas en eux-mêmes lorsque les jours passent, les saisons et le «Geta» est toujours là-haut. Rien n’est le fruit du hasard. Parce qu’il y a aussi beaucoup d’étude, en abondance, des parties, la capacité de minimiser les vertus du rival et un jeu électrique et très structuré. Le tout réalisé avec un travail et une formation intense dans une session, ils ont dépassé trois heures!

Entraîneur prématuré

Rien n’a été facile dans la vie de José Bordalás et cette constance se reflète dans ses équipes. Le huitième des dix frères n’a pas blessé les vêtements des jeunes en vendant des journaux ou en ramassant des pastèques pour faire des économies. Sa carrière de footballeur (il était un extrême qualifié) a été interrompue par des blessures et a décidé qu’il continuerait dans ce monde en tant qu’entraîneur. Et 26 ans se sont écoulés.

Il a commencé à diriger à Alicante et a continué avec des équipes de la communauté valencienne, y compris Elche dans la deuxième division, jusqu’à ce qu’il soit embauché par Alcorcón. Son travail dans la modeste équipe «potier» n’est pas passé inaperçu à Vitoria et avec Alavés, il a obtenu sa première promotion en Première Division. Malgré la belle saison, il n’a pas été récompensé par l’opportunité de mener dans la catégorie supérieure.

Mais, encore une fois, peu de dégâts l’ont fait snob. Il a été recruté par Getafe et ses meilleures années professionnelles sont arrivées avec le club madrilène. Il est monté dans les «azulones» de Primera, et chaque année qui a passé, il a terminé en tête du classement. Huitième 2017-2018, cinquième 2018-2019 et troisième de l’actuel, au-dessus des «géants» comme l’Atlético de Madrid.

Atlético & mldr; et le Camp Nou

Précisément, les rumeurs qui le placent dans l’équipe de matelas en remplacement de ‘Cholo’ Simeone deviennent de plus en plus intenses. Les jours de l’Argentin dans le club rojiblanco semblent se terminer après neuf saisons et Bordalás est présenté comme le remplaçant idéal si l’Atlético veut maintenir l’intensité et l’idiosyncrasie de son jeu. José ne cache pas qu’il aimerait diriger un grand et qu’il travaille pour la journée à venir.

Pendant ce temps, il continue de faire l’histoire avec Getafe et dans dix jours son équipe dangereuse visitera le Camp Nou. Quique Setién sera mesuré sur les bancs, avec lesquels il a eu des “ désaccords ”, mais l’Alicante insiste pour qu’il respecte toutes les manières de jouer tant qu’elles sont valables pour atteindre les objectifs fixés. Demandez-lui le même respect. Il l’a mérité et les résultats sont là.