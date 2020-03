Borja Valero quittera l’Inter à la fin de la saison

Borja Valero, Milieu de terrain espagnol de l’Inter Milan, met fin à son contrat fin juin et, selon “Tuttosport”, le club “Nerazzurri” lui a ouvert la porte pour feuilles en fin de saison.

22/03/2020 à 22:35

CET

Le milieu de terrain madrilène il a pratiquement fait sa sortie de l’Inter, selon le journal italien. Le joueur met fin à son contrat en juin et le club milanais n’a pas envisagé sa suite.

Il est arrivé en Italie en 2012 quand il a signé pour la Fiorentina, où il a joué plus de 200 matchs et marqué 17 buts. Cependant, le joueur a déjà 35 ans et ses performances avec l’équipe pourraient ne pas suffire à le soutenir. En 90 matchs, il a marqué 4 buts.

Avec le départ du joueur d’Italie, le même journal commente que son destin serait de retourner en Espagne et de terminer sa carrière sportive là. Valero a grandi à l’Académie des jeunes du Real Madrid et a également joué dans des clubs tels que le RCD Mallorca et Villarreal.