Borsa, à partir d’aujourd’hui la Juve est reléguée. Et l’avenir est gris: tous les chiffres | Primapagina

Un peu plus d’un an après son entrée, la Juventus a quitté lundi matin le FTSE Mib 40, la liste des sociétés les plus importantes cotées à la Bourse italienne. La décision remonte à quelques semaines, au début italien de la crise des coronavirus qui a chuté comme un couperet sur les cours mondiaux des actions et, par conséquent, réduit la capitalisation des actions en noir et blanc jusqu’à «déclasser» dans la liste Mid Cap, réservée aux moyennes entreprises. La semaine dernière, la société a repris son souffle avec un rebond de plus de 20%, mais pas suffisant pour compenser le saignement des ventes qui a touché de nombreux stocks, dont la Juventus en fait, le mois dernier, jusqu’à la pousser à d’une valeur de 71 cents contre 1,17 euros le 21 février.

Au cours des trois derniers mois, dans l’ensemble, à Turin, ils ont perdu 47%, au cours des 12 derniers mois, 50%. La société est arrivée sur le marché avec 890 millions d’euros contre plus d’un milliard et demi début 2019 et avec une augmentation de capital de moitié. Une course, celle de l’accès à la liste principale de Borsa Italiana, qui a débuté avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo et une exposition médiatique internationale qui, objectivement, a également eu des répercussions positives sur le club, lui faisant entrer dans une nouvelle dimension, notamment financière.

tendance graphique des actions de la Juventus au cours du dernier mois

Selon un récent rapport des analystes de Banca Imi, l’augmentation de capital de 300 millions d’euros conclue en décembre a renforcé l’entreprise en lui assurant une plus grande flexibilité financière, mais les risques liés au coronavirus ne peuvent être sous-estimés. L’arrêt du championnat, l’arrêt de la Ligue des champions et l’incertitude quant à savoir si et quand ils peuvent reprendre, ont supprimé la visibilité sur une partie des revenus de tous les clubs de football, en particulier ceux qui participent aux coupes européennes.. L’UEFA elle-même, après avoir reporté les Européens à 2021, a souligné qu’à l’heure actuelle, il n’y a ni les conditions ni les outils nécessaires pour comprendre quand les championnats et les compétitions européennes pourront reprendre, même si l’on espère bien sûr qu’ils pourront se conclure.

Il est donc probable que la pandémie mondiale aura un impact économique significatif sur les résultats 2019-2020, après que le premier semestre de la Juventus se soit déjà terminé avec une perte de 50,3 millions. Les analystes de Berenberg conviennent que la récente recapitalisation du club a amélioré sa santé financière et s’attendent à une croissance de la rentabilité, mais pas avant 2023. Pour les analystes, l’effet Ronaldo sur les revenus pourrait se poursuivre même lorsque le chiffre 7 La Juventus partira (pour les experts à l’échéance naturelle du contrat). Pour le moment, cependant, le montant de plus de 250 millions d’euros d’engagements pèse sur les comptes du club à un moment où les activités et les revenus sont arrêtés. Le président fédéral Gravina s’est ouvert à une réduction des engagements des clubs, le président turinois du Caire la considère même “inévitable”. La réduction est déjà une réalité dans certains clubs en France (Amiens, OM, Lyon, Bordeaux) et en Bundesliga, où en Borussia Moenchengladbach la coupe était même volontaire.

L’impression est que même chez nous, la décision est une question de jours, par nécessité et peut-être même pour que l’image soit donnée à un pays avec des millions de travailleurs à domicile. Les chiffres douloureux publiés par la Protection civile chaque soir ne laissent aucune marge pour comprendre si le championnat peut reprendre, mais le format à huis clos le sera dans l’inévitable cas encore pendant plusieurs mois. Certains virologues vont même jusqu’à penser que la situation ne sera pas complètement résolue avant l’automne. À ce stade, même un nouveau tournoi possible en septembre commencerait blindé. Avec la perte relative de revenus de la billetterie pour toute la période passée.

Il est donc probable que la pression à la baisse sur l’action, comme sur celles de Rome et du Latium, quoique dans des proportions différentes, se poursuivra dans les prochains jours. Pour les bianconeri, le mélange explosif de Ligue des Champions perdue, stade vide et dernier semestre en rouge devra nécessairement conduire à un changement de stratégie, comme pour beaucoup d’autres grands clubs internationaux. Si la clôture du budget était déjà attendue à perte, avec un point d’interrogation lié au parcours en Ligue des champions, les perspectives ne peuvent désormais être que plus compliquées.. Pour Andrea Agnelli, ainsi que pour tous les autres présidents. Le redémarrage en bourse, quant à lui, sera de la liste secondaire. Avec un peu moins de visibilité à l’étranger, pour les grands investisseurs, mais avec des obligations et des augmentations de capital déjà conclues ces derniers mois. Pour amortir la dette du club de plus de 100 millions dès les 6 premiers mois. Si quoi que ce soit, l’augmentation semestrielle du coût des membres, c’est-à-dire des joueurs, de 143,08 à 173,27 millions (+ 21,1%) reste à considérer. Sans coupure de ce poste, en l’absence de revenus en raison d’une impasse totale, l’incidence sur les revenus déjà en baisse ne peut qu’augmenter. Bref, les prévisions prévoient des nuages ​​sombres, mais il ne pourrait en être autrement et c’est une condition partagée par toute activité économique dans cette phase où une forte récession pour le pays est attendue. Recommencer est une nécessité, présumée avec une réduction et une réduction des coûts.