Borussia Dortmund 0-0 PSG à la 45e minute: peu d’occasions et de nombreuses fautes | Primapagina

Retourne enfin Ligue des champions et le programme des huitièmes de finale s’ouvre avec le super défi entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint Germain tête de série dans le groupe avec le Real Madrid. Un défi entre les attaques d’étoiles avec le trident Neymar-Mbappé-Di Maria qui affrontera le phénomène bébé Sancho-Haaland. Une course qui s’annonce crépitante et avec de nombreux entrelacs avec notre Serie A, au départ de Mauro Icardi (qui débute sur le banc) et son avenir, mais aussi l’ex-Juve Emre pouvoir (racheté aujourd’hui LIRE ICI) Et les nombreux talents que les grands noms de notre championnat poursuivent en vue de l’été prochain.

STATISTIQUES – Les seuls précédents entre le Borussia Dortmund et le PSG étaient dans les phases de groupes de la Ligue Europa 2010/11 – les deux matchs se sont terminés par un nul (1-1 à Dortmund, 0-0 à Paris). la Borussia Dortmund a passé les huitièmes de finale de la Ligue des champions une seule fois au cours des cinq dernières saisons. la PSG atteint la phase à élimination directe de la Ligue des champions pour la 8e saison consécutive, mais pendant ce temps il n’a jamais dépassé les quarts de finale. Deux des trois plus jeunes joueurs à avoir marqué au moins trois buts et fourni au moins trois passes décisives en Ligue des champions depuis le match de la saison dernière contre le Borussia Dortmund: Jadon, 19 ans Sancho (3 buts, 3 passes décisives) et Achraf, 21 ans Hakimi (4 buts, 3 passes décisives). L’autre est Kylian, 21 ans Mbappe PSG (9 buts, 8 passes décisives).

