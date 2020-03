Erling Haaland explique son exultation zen à Esporte Interativo: “J’adore la méditation. Ça me fait me sentir calme, ça me calme. C’est pourquoi je célèbre parfois mes objectifs comme ça.” Le Norvégien de 19 ans a déjà marqué 12 buts en 9 matchs avec le Borussia Dortmund.