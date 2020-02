Borussia Mönchengladbach 1 – 1 Hoffenheim

Le match a eu lieu ce samedi dans le Borussia-Park et qui a fait face à la Monchengladbach et à Hoffenheim Il a terminé avec une égalité à sens unique entre les deux concurrents. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des matchs précédents. Il Borussia Mönchengladbach Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire 1-4 contre le Fortuna Düsseldorf. De la part de l’équipe visiteuse, le Hoffenheim il a été battu par 2-3 lors du dernier match contre lequel il a joué VfL Wolfsburg. Après le résultat obtenu, l’équipe de Monchengladbach il était en quatrième position, tandis que le Hoffenheim, quant à lui, est septième à la fin du duel.

La première moitié du match a commencé pour l’équipe de Monchengladbach, qui a ouvert son compte de notation dans le but de Matthias Ginter à la 11e minute, terminant la première moitié avec un score de 1-0.

En deuxième période, la chance est venue pour lui Hoffenheim, qui correspondait au match grâce à l’objectif de Lucas Ribeiro, mettant ainsi fin au duel avec un résultat final de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Borussia Mönchengladbach ils ont sauté du banc Patrick Herrmann, Breel Embolo et Raffael remplacer Jonas Hofmann, Lars Stindl et Plaidoyer d’Alassane, tandis que les changements du groupe de visiteurs Ihlas Bebou, Maximilian Beier et Lucas Ribeiro, qui a sauté sur le terrain pour Munas Dabbur, Jacob Bruun Larsen et Florian Grillitsch.

L’arbitre du match a montré huit cartons jaunes. Des deux équipes, Denis Zakaria, Lars Stindl, Oscar Wendt et Patrick Herrmann de l’équipe locale et Robert Skov, Christoph Baumgartner, Maximilian Beier et Lucas Ribeiro de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Après cette égalité à la fin du match, le Borussia Mönchengladbach Il s’est classé quatrième du tableau avec 43 points, au lieu d’avoir accès à la Ligue des champions. De son côté, le Hoffenheim Avec ce point, il a remporté la septième place avec 34 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Marco Rose fera face à FC Augsburgtandis que le Hoffenheim sera mesurée par rapport à la Bayern München.

Fiche techniqueBorussia Mönchengladbach:Oliver Baumann, Sebastian Rudy, Benjamin Hubner, Haavard Nordtveit, Steven Zuber, Florian Grillitsch, Diadie Samassekou, Christoph Baumgartner, Munas Dabbur, Jacob Bruun Larsen et Robert SkovHoffenheim:Yann Sommer, Stefan Lainer, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Oscar Wendt, Jonas Hofmann, Denis Zakaria, Lars Stindl, Florian Neuhaus, Marcus Thuram et Alassane PleaStade:Borussia-ParkButs:Matthias Ginter (1-0, min. 11) et Lucas Ribeiro (1-1, min. 90)