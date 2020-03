Borussia Mönchengladbach 2 – 1 Cologne

Il Monchengladbach a gagné 2-1 contre Cologne pendant le match joué ce mercredi dans le Borussia-Park. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des matchs précédents. Il Borussia Mönchengladbach est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 1-2 lors du match précédent contre Borussia Dortmund. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Cologne il a gagné lors de ses deux derniers matchs dans la compétition contre Paderborn loin de chez soi et Schalke 04 Dans leur bastion, 1-2 et 3-0 respectivement, ils ont connu une séquence de trois victoires consécutives. Avec ce résultat, l’ensemble des Monchengladbach est quatrième, tandis que le Cologne est dixième après la fin du duel.

03/11/2020

Agir à 20h38

CET

SPORT.es

La réunion a commencé de manière excellente pour Borussia Mönchengladbach, qui a pris de l’avance grâce à un but de Breel Embolo à la 32e minute, terminant la première partie avec le résultat de 1-0.

Dans la seconde moitié, la chance est venue pour l’équipe de Monchengladbach, qui s’est éloigné sur le tableau de bord au moyen d’un but à sa porte Jorge Meré à 70 minutes. L’ensemble des colons réduit avec 80 minutes, concluant le match avec un score final de 2-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Borussia Mönchengladbach ils ont sauté du banc Jonas Hofmann, Lars Stindl et Ramy Bensebaini remplacer Patrick Herrmann, Breel Embolo et Marcus Thuram, tandis que les changements de l’équipe visiteuse Dominick Drexler, Jan Thielmann et Anthony Modeste, qui a sauté sur le terrain pour Florian Kainz, Ismail Jakobs et Jorge Meré.

L’arbitre a émis un carton jaune pour Marcus Thuram par le Monchengladbach et à Florian Kainz et Mark Uth par l’équipe du côlon.

Avec ces trois points, le Monchengladbach classé quatrième avec 49 points, en position de Ligue des Champions, tandis que l’équipe dirigée par Markus Gisdol il s’est placé à la dixième place avec 32 points à la fin du match.

Le prochain engagement de la Bundesliga Borussia Mönchengladbach c’est contre lui Eintracht Frankfurttandis que le Cologne fera face Mayence 05.

Fiche techniqueBorussia Mönchengladbach:Yann Sommer, Stefan Lainer, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Oscar Wendt, Patrick Herrmann (Jonas Hofmann, min.76), Breel Embolo (Lars Stindl, min.82), Christoph Kramer, Tobias Strobl, Marcus Thuram (Ramy Bensebaini, min .88) et Alassane PleaCologne:Timo Horn, Kingsley Ehizibue, Toni Leistner, Jorge Meré (Anthony Modeste, min.86), Benno Erik Schmitz, Florian Kainz (Dominick Drexler, min.66), Mark Uth, Jonas Hector, Ellyes Skhiri, Ismail Jakobs (Jan Thielmann, min.73) et Jhon CórdobaStade:Borussia-ParkButs:Breel Embolo (1-0, min. 32), Jorge Meré (2-0, min. 70) et Mark Uth (2-1, min. 80)