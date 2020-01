Borussia Mönchengladbach 3-1 Mayence 05

Il Monchengladbach a gagné 3-1 contre Mayence 05 pendant le match joué ce samedi dans le Borussia-Park. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Borussia Mönchengladbach face à la rencontre dans le but de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre lui Schalke 04 par un score de 2-0. De la part de l’équipe visiteuse, le Mayence 05 perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre SC Freiburg. Avec cette défaite, l’équipe Maguntino s’est classée en quinzième position après la fin du match, tandis que le Borussia Mönchengladbach C’est le deuxième.

25/01/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

La première moitié de la confrontation a commencé favorablement pour l’équipe Maguntino, qui a libéré la lumière à travers un peu de Robin Quaison à la 12e minute. Il a égalé l’équipe Monchengladbach grâce au succès de l’objectif de Plaidoyer d’Alassane à la 24e minute, terminant la première période avec un score de 1-1.

Après la pause de la première partie, le but de la Borussia Mönchengladbach, qui a retracé la rencontre avec un nouvel objectif de Plaidoyer d’Alassane, qui a ainsi bouclé un doublé à 76 minutes. Il a de nouveau marqué l’équipe locale, qui s’est distancée grâce à un but de Florian Neuhaus juste avant le bip final, notamment en 88, concluant le duel avec un résultat de 3-1 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Monchengladbach qui sont entrés dans le jeu étaient Florian Neuhaus, Breel Embolo et Jonas Hofmann remplacer Lars Stindl, Marcus Thuram et Fabian johnsontandis que les changements de Mayence 05 étaient Daniel Brosinski, Leandro Martins et Levin Oztunali, qui est entré pour remplacer Aaron Martin, Ronael Pierre Gabriel et Alexander Hack.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune, un pour les locaux et trois pour les visiteurs. Dans la partie des locaux, la carte était Breel Embolo et par les visiteurs de Ronael Pierre Gabriel, Daniel Brosinski et Ridle Baku.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match du jour 19, le Monchengladbach il s’est positionné comme deuxième classé, sur la place d’accès de la Ligue des champions, tandis que le Mayence 05 Il est quinzième.

Le lendemain Borussia Mönchengladbach sera mesuré avec le RB Leipzig, tandis que l’équipe maguntino jouera son match contre Bayern München.

Fiche techniqueBorussia Mönchengladbach:Robin Zentner, Ronael Pierre Gabriel, Alexander Hack, Moussa Niakhate, Aaron Martin, Karim Onisiwo, Jean-Paul Boetius, Ridle Baku, Juste, Robin Quaison et Jean Philippe MatetaMayence 05:Yann Sommer, Fabian Johnson, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Oscar Wendt, Christoph Kramer, Lars Stindl, Denis Zakaria, Alassane Plea, Marcus Thuram et Patrick HerrmannStade:Borussia-ParkButs:Robin Quaison (0-1, min. 12), Alassane Plea (1-1, min. 24), Alassane Plea (2-1, min. 76) et Florian Neuhaus (3-1, min. 88)