Borussia Mönchengladbach Cologne

Ce mercredi à 18h30 au Borussia-Park les visages seront vus sur Monchengladbach et le Cologne au cours de la vingt et unième journée de la Bundesliga.

03/10/2020

Agir à 18:38

CET

SPORT.es

Il Borussia Mönchengladbach vient au duel avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre le Borussia Dortmund par un score de 1-2. De plus, les locaux ont remporté 14 des 24 matches disputés à ce jour, avec 47 buts en faveur et 29 contre.

Côté visiteurs, le Cologne gagné contre Paderborn à la maison pour 1-2 et auparavant, il l’avait également fait dans son fief avant le Schalke 04 3-0, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de Borussia Mönchengladbach. Sur les 24 matchs qu’il a disputés cette saison en Bundesliga, le Cologne Il a gagné dans 10 d’entre eux avec un chiffre de 38 buts pour et 43 contre.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Borussia Mönchengladbach Il a gagné huit fois, perdu deux fois et tiré deux fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu ponctuel à sa poche. En dehors de la maison, le Cologne Il a un bilan de quatre victoires, sept défaites et un match nul en 12 matchs joués, qui sont des chiffres qui ne jettent pas un équilibre trop optimiste pour le match qui le mesurera avec le Borussia Mönchengladbach.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Borussia-Park et le solde est de 13 victoires, trois défaites et trois nuls en faveur de Borussia Mönchengladbach. La dernière confrontation entre les Monchengladbach et le Cologne Dans cette compétition, elle s’est tenue en septembre 2019 et s’est conclue par un score de 0-1 en faveur des locaux.

En analysant sa position dans le classement de la Bundesliga, nous voyons que le Borussia Mönchengladbach Il devance l’équipe visiteuse avec un avantage de 14 points. Il Borussia Mönchengladbach Il arrive au match avec 46 points dans son casier et occupant la cinquième place avant le match. De son côté, le Cologne Il compte 32 points et occupe la dixième position du classement.