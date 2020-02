Borussia Mönchengladbach Cologne

Dimanche à 15h30 se jouera la rencontre de la vingt et unième journée de la Bundesliga, qui fera face à la Monchengladbach et à Cologne dans le Borussia-Park.

Il Borussia Mönchengladbach atteint la vingt et unième réunion avec l’intention d’améliorer ses performances dans le championnat après avoir tiré le dernier match joué contre RB Leipzig. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 des 20 matches joués à ce jour et ont concédé 23 buts contre et marqué 38 en faveur.

De son côté, le Cologne il a gagné dans son fief 4-0 dans la Rheinenergiestadion leur dernier match de championnat contre SC Freiburgavec des objectifs de Ismail Jakobs, Kingsley Ehizibue, Jhon Córdoba et Sebastiaan Bornauw, donc il espère répéter le score, cette fois dans le fief du Borussia Mönchengladbach. À ce jour, sur les 20 matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle en a remporté sept avec un bilan de 27 points pour et 38 contre.

Concernant la performance en tant que local, le Borussia Mönchengladbach Il a remporté huit fois, il a perdu une fois et a tiré une fois sur 10 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui mettent en évidence le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’il joue dans son stade. À la maison, Cologne Il a gagné deux fois, a été battu sept fois et a fait match nul une fois lors de ses 10 matches, il devra donc tout donner dans le stade. Borussia Mönchengladbach pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Borussia-Park et le solde est de trois pertes et trois tirages en faveur de Borussia Mönchengladbach. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Monchengladbach et le Cologne Dans ce tournoi, il s’est déroulé en septembre 2019 et s’est terminé par un résultat de 0-1 en faveur des locaux.

En analysant sa position dans le classement de la Bundesliga, nous voyons qu’avant le match, le Borussia Mönchengladbach est en avance Cologne avec une différence de 16 points. L’équipe de Marco Rose Il se classe quatrième avec 39 points dans le casier. En revanche, les visiteurs sont en quatorzième position avec 23 points.