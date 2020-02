Borussia Mönchengladbach Hoffenheim

Samedi prochain à 15h30 se jouera la rencontre de la vingt-troisième journée de la Bundesliga, dans laquelle nous verrons face à la Monchengladbach et à Hoffenheim dans le Borussia-Park.

21/02/2020

À 15:38

CET

SPORT.es

Il Borussia Mönchengladbach fait face avec optimisme au match de la vingt-troisième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté à domicile par un score de 1-4 à Fortuna Düsseldorf dans le Merkur Spiel-Arenaavec des objectifs de Florian Neuhaus, Lars Stindl et Jonas Hofmann. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 13 des 21 matchs disputés à ce jour et totalisent 24 buts contre 42 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Hoffenheim n’a pas pu gagner à VfL Wolfsburg lors de sa dernière rencontre (2-3), il cherchera donc une victoire contre Borussia Mönchengladbach pour redresser le parcours en compétition.

Quant aux résultats en tant que local, Borussia Mönchengladbach Il a réalisé des statistiques de huit victoires, une défaite et un match nul en 10 matchs joués dans son domaine, quelques chiffres indicatifs qu’il obtient un bon bagage de points dans son stade. En tant que visiteur, le Hoffenheim Il a été battu trois fois et a tiré deux fois lors de ses 10 matchs auxquels il a joué jusqu’à présent. C’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce à quoi le Borussia Mönchengladbach Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements dans le fief de Borussia Mönchengladbach et les résultats sont deux défaites et sept nuls pour les locaux. À leur tour, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs quatre dernières visites au stade de Monchengladbach. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Monchengladbach et le Hoffenheim Dans ce tournoi, il s’est déroulé en septembre 2019 et s’est terminé par un résultat de 0-3 en faveur des locaux.

À ce moment, le Borussia Mönchengladbach Il se place en tête du classement avec une différence de neuf points par rapport à son rival. Il Borussia Mönchengladbach Il compte 42 points dans le casier, se classant quatrième. En revanche, l’équipe visiteuse est huitième avec 33 points.