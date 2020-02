Borussia Mönchengladbach Mayence 05

Samedi prochain à 15h30, ils se feront face dans la Borussia-Park le Monchengladbach et le Mayence 05 au cours de la 19e journée de la Bundesliga.

24/01/2020

À 15:38

CET

SPORT.es

Il Borussia Mönchengladbach Il attend avec impatience de retrouver des sensations positives dans le match qui correspond au dix-neuvième jour après avoir subi une défaite contre le Schalke 04 dans le match précédent pour un résultat 2-0. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 11 des 18 matches disputés jusqu’à présent en Bundesliga et ont réussi à marquer 33 buts en faveur et 20 contre.

Côté visiteurs, le Mayence 05 ne pouvait pas faire face à la SC Freiburg lors de son dernier match (1-2), il cherchera donc une victoire contre Borussia Mönchengladbach pour redresser le cours du tournoi.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Borussia Mönchengladbach Il a un bilan de sept victoires, une défaite et un match nul en neuf matchs à domicile, chiffres indicatifs qu’il obtient un bon bagage de points dans son stade. Aux sorties, le Mayence 05 Il a un bilan de trois victoires et six défaites en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui n’est pas un bilan trop optimiste pour le match qui le mesurera avec le Borussia Mönchengladbach.

Lors de ses derniers affrontements au stade de Borussia Mönchengladbach, les chiffres montrent huit victoires, quatre défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe à domicile. De plus, l’équipe locale a connu une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Mayence 05. La dernière fois qu’ils ont joué Monchengladbach et le Mayence 05 Dans cette compétition c’était en août 2019 et le match s’est terminé par un 1-3 favorable à Monchengladbach.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par 17 points en faveur de Borussia Mönchengladbach. Les locaux, avant ce match, sont à la troisième place avec 35 points au classement. De leur côté, les visiteurs ont 18 points et occupent la quinzième position de la compétition.