Nouvelle offre de Botafogo pour Yaya Touré. Comme le rapporte Globoesporte, le club brésilien tente en fait de plaire au milieu de terrain ivoirien, de retour de sa courte expérience en Chine avec Qingdao Huanghai. La négociation entre les parties se poursuit et le champion né en 1983, ex Barcelone et Manchester City, pourrait ainsi rejoindre prochainement Keisuke Honda à Rio de Janeiro.