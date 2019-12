Bouche: Que se passe-t-il s'ils ne ferment pas l'arrivée de Paolo Guerrero?

Ce vendredi, Jorge Bermudez, membre du conseil de football de La bouche, a évoqué l’arrivée éventuelle de Paolo Guerrero Bien qu'il ait réaffirmé qu'ils voulaient de lui, il a expliqué que son arrivée au club n'est pas aussi simple qu'il y paraît car le problème économique n'est pas un problème mineur et les aspirations du Péruvien ne seraient pas faibles.

Le Patron a déclaré en dialogue avec Las Voces del Fútbol, ​​pour Fiesta FM 105.5, qu'il y a vraiment un intérêt pour l'attaquant, bien qu'il ait précisé que "la question économique est délicate". "C'est un joueur avec un contrat très important -il a expliqué- Nous l'aimons et nous aimerions l'avoir à un moment donné, mais les efforts et les possibilités ont à voir avec la réalité. Cette réalité doit aller pas à pas et j'espère qu'elle pourra se cristalliser , mais ce n'est pas une opération facile. "

Bermudez a noté que Guerrero veut porter la chemise xeneize, mais il ne sait pas s'il a l'intention de réduire ses prétentions économiques: "Une chose est de dire:" Je veux y aller, mais payez-moi plus que je veux "et une autre chose est" Je veux y aller et je vais m'adapter économiquement qu'ils peuvent me payer. "Je n'ai pas remarqué que c'est la disposition que Paolo a, totalement respectable. Il est à une époque où il ne veut pas céder un seul poids et encore moins avec les mérites qu'il a fait dans sa carrière".

Compte tenu de cela, le Colombien a déclaré que si cette négociation n'aboutit pas, il est de l'obligation du club de trouver un autre attaquant de renom "Tout a toujours été géré par Roman. Il s'occupe des conversations, des intérêts. Lui et le président président les contacts ont été traités. Vous pouvez donner, mais il faut aussi dire qu'il y a d'autres joueurs dans le dossier. Si Paolo ne peut pas être fait, nous avons l'obligation qu'un autre joueur arrive à la hauteur de la proéminence et l'obligation que nous avons tous ", a-t-il dit, avant d'ajouter:" Je ne vois pas cela impossible, je le vois difficile. La seule façon, honnêtement, est que les revendications ne soient pas si élevées. Maintenant, si cela continue d'être maintenu. "