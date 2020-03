Bournemouth fait face à une période vitale de sa saison

Crédit photo: .

Avec l’AFC Bournemouth s’établissant en tant que régulier de Premier League depuis leur promotion en 2015, beaucoup ont oublié qu’ils étaient en Ligue Deux il y a seulement dix ans. Leur ascension en Premier League a été incroyable, et quelque chose auquel beaucoup ne pensent pas lorsqu’ils analysent leur position actuelle. Malgré cela, The Cherries est actuellement dans une relégation, avec une importante série de matchs à venir.

La lutte de Bournemouth pour la survie en Premier League face à une période importante

Position actuelle

Bournemouth n’a pas une bonne saison. Depuis sa neuvième place en 2016/17, leur classement en championnat est en baisse. Les Cherries occupent actuellement le 18e rang, mais si les résultats se frayent un chemin ce week-end, ils pourraient se voir sortir de la zone de relégation et monter au 15e rang. Ils sont actuellement dans une période où la cohérence, quelque chose avec laquelle ils ont lutté cette saison, est critique car de nombreuses équipes autour d’eux sont confrontées à la possibilité de dérapages.

Forme jusqu’à présent cette saison

Bournemouth a eu du mal avec sa forme plus récemment. Ils ont commencé la saison extrêmement fort, occupant la septième place après 11 matchs. Cependant, un mauvais parcours en novembre et décembre leur a laissé le 19e rang après la semaine de match 22. Les Cherries ne se sont pas rétablis non plus, avec seulement deux victoires en Premier League depuis qu’ils ont battu Manchester United début novembre, et un seul lors de leurs huit matches de championnat en 2020. Il y a cependant encore des points positifs à tirer de la saison jusqu’à présent.

Bournemouth gagne des points contre de grandes équipes

Bournemouth, malgré leur forme fragile, a bien joué contre les grandes équipes. Ayant joué deux fois à Chelsea en matches de championnat cette saison, les Cherries n’ont pas perdu et ils ont également obtenu des points contre des équipes comme Manchester United, Arsenal et Sheffield United. Ils espèrent que leur récent match nul avec les bleus suffira à déclencher une sorte de retour dans cette bataille serrée pour la survie de la Premier League.

Calendrier à venir critique

Dans un avenir proche, Bournemouth a une chance fantastique de remonter la table. Bien que cela puisse sembler presque impossible, ils font d’abord face à un côté inhabituellement déformé de Liverpool. Les Reds ont perdu trois de leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues, et n’ont pas semblé dominants ces derniers temps.

Après cela, les hommes d’Eddie Howe font face à Crystal Palace, qui est également dans une ornière de mauvaise forme. Un voyage toujours difficile à Molineux pour jouer les Wolves vient ensuite, puis les autres batailleurs de relégation Newcastle. Bien qu’il soit important de battre l’opposition de la moitié inférieure, les Cherries ont une réelle opportunité de capitaliser sur d’autres équipes qui peuvent normalement être un défi difficile après cela.

Bournemouth affrontera ensuite Manchester United, qu’ils ont déjà battu cette saison et qui luttent contre une moindre opposition, puis Tottenham Hotspur, qui pourrait encore se passer du duo de pointe Harry Kane et Son Heung-min. Si Bournemouth parvient à tirer le meilleur parti de cette période vitale de sa saison, ils pourront peut-être se lancer sur la table, et même finir dans une position très respectable. Cela semble très possible en raison de la proximité du bas de la table et tout peut arriver.

