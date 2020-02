Bournemouth frustré alors que PGMOL trouve que l’arbitre Moss n’a pas de raison de répondre

Date de publication: Mercredi 12 février 2020, 7h14

L’arbitre Jonathan Moss est sur le point d’éviter la punition suite à l’affirmation du milieu de terrain de Bournemouth Dan Gosling selon laquelle l’officiel s’était moqué du sort du club, selon l’agence de presse PA.

Les Cerises d’Eddie Howe sont 16es au classement de Premier League et à seulement deux points de la zone de relégation après que Sheffield United est revenu par derrière pour remporter la rencontre de Bramall Lane dimanche 2-1.

Bournemouth est resté mécontent de Moss et par la suite, Gosling a déclaré que l’arbitre était une “honte”, le joueur de 30 ans l’appelant à “sortir et s’excuser”.

“L’arbitre n’a pas aidé”, a-t-il déclaré au Daily Echo. “Donner des fautes légères et de petits commentaires à deux ou trois gars n’a pas vraiment aidé non plus, vraiment.

«Je pensais que c’était très irrespectueux ce qu’il disait. Ce ne sont que les petits niggly et puis les petits commentaires sarcastiques.

«Les officiels parlent de respect en début de saison et il n’y a eu aucun respect de la part de Jon Moss dimanche.

“Les commentaires qu’il a fait spécialement à moi et à un autre joueur – parler de la zone de relégation et” vous êtes toujours dans la zone de relégation “,” vous en avez une “,” votre équipe en a une “ceci et cela et cela était très, très irrespectueux. “

Bournemouth a demandé à la Premier League d’examiner la question, mais l’agence de presse PA comprend que Professional Game Match Officials Limited ne prendra aucune mesure contre Moss.

Il est également entendu que la Football Association a décidé de ne pas sanctionner Moss ou Gosling.

Bournemouth est frustré par la Premier League et Gosling conserve le soutien total du club, qui fait entièrement confiance à la version des événements de son joueur, selon l’agence de presse PA.

Les Cerises ne sont pas soupçonnées d’avoir déposé une plainte officielle étant donné la position de la Premier League et leur objectif de battre la baisse.

Les hommes de Howe se rendent à Burnley dans 10 jours, avant de terminer février avec un match à domicile contre Chelsea le 29 février.