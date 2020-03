Bouteilles en plastique dans la voiture: pourquoi ne pas les laisser à l’intérieur quand il fait très chaud? | nnda nnlt Off Side

Le monde est attentif au changement climatique qui a rendu la chaleur insupportable dans certaines parties du monde, mais ce n’est pas seulement une sensation thermique, mais aussi la grande quantité de rayons solaires chargés de rayonnement devient une véritable menace pour tous les gens qui sortent dans la rue sans crème solaire en été.

Cependant, il y a un problème qui peut s’aggraver à un degré beaucoup plus dangereux et ne comprend qu’une bouteille d’eau en plastique à l’intérieur d’une voiture qui tombe directement au soleil. Pourquoi cette pratique qui semble si normale peut devenir quelque chose de si dangereux?

La réponse est assez simple: les bactéries et les risques d’incendie. Premièrement, il est connu que la plupart des bactéries se reproduisent mieux dans un environnement chaud, trouvant la température idéale pour se multiplier et ainsi infecter les aliments, les boissons ou d’autres choses qui se trouvent dans ce contexte.

Bien qu’elles n’apparaissent pas, les bouteilles en plastique peuvent être très dangereuses si elles restent dans une voiture en plein soleil (Photo: .)

“Pendant les mois chauds, la prévalence des intoxications alimentaires augmente et les bactéries les plus fréquemment impliquées sont Salmonella, Campylobacter et Escherichia coli vérotoxigènes, bien qu’elles ne soient pas les seules”, a-t-il déclaré. Carmen Torres Manrique, docteur en Pharmacie et membre du Société espagnole des maladies infectieuses et de microbiologie clinique (SEIMC) à Efesalud.

Cela signifie que si la bouteille d’eau était en contact avec une source de bactéries, laisser la bouteille en plastique à l’intérieur de la voiture les ferait se reproduire rapidement, provoquant une infection de l’estomac ou une maladie bien pire. Ce serait très inconfortable étant donné que vous conduisez le long des pistes et qu’il y a une circulation terrible.

«La température de croissance optimale de ces bactéries se situe entre 30ºC et 37ºC. A cette température, ils se multiplient rapidement, tandis qu’à la température de refroidissement (environ 4 ° C) la multiplication bactérienne est très lente », ajoute le spécialiste. Considérant que dans une voiture fermée au soleil cette température serait très facile à atteindre, la bouteille d’eau deviendrait un incubateur bactérien.

L’intérieur d’une voiture peut être un incubateur bactérien (Photo: .)

Mais le plus gros problème vient avec le deuxième cas, où votre plus grand risque n’est pas d’avoir une infection de l’estomac mais de perdre votre voiture et même la vie si cela se produit d’une manière spécifique. Bien que beaucoup ne le croient pas, une bouteille d’eau peut provoquer un incendie à l’intérieur de la voiture si elle est laissée longtemps au soleil. Parce que?

Aussi simple que cela puisse paraître, une bouteille en plastique peut générer ce que l’on appelle le «effet loupe” Vous l’avez peut-être essayé ou vu dans un film ou une série, mais vous pouvez utiliser une loupe à l’aide du soleil pour pouvoir éclairer quelque chose par la concentration de chaleur à un point spécifique.

Comme la vidéo de Idaho Power, le technicien de batterie de centrale Dioni Amuchastegui Il a laissé son camion avec une bouteille d’eau à l’intérieur et a commencé à sentir une odeur étrange et à voir de la fumée à l’intérieur de la voiture. Quand il est entré, il s’est rendu compte que la bouteille concentrait les rayons du soleil sur son siège et a brûlé à un point qui est devenu noir.

Au début, il ne croyait pas ce qui se passait, alors il a dirigé la lumière du soleil directement vers l’autre point du siège avec la bouteille et a effectivement fait de la fumée et elle est devenue noire. De cette façon, il a confirmé que si c’était autre chose carburantJ’aurais pu allumer tous tes voiture

Les bouteilles d’eau peuvent générer des incendies à l’intérieur d’une voiture dans des situations spécifiques (Photo: .)

