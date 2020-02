Boyd et McFadden font l’éloge du duo des Rangers, affirment que l’un envoyait un message aux fans – HITC

Dimanche, les Rangers ont perdu plus de points en Premiership.

Kris Boyd et James McFadden ont félicité Florian Kamberi et Joe Aribo pour leur performance pour les Rangers hier malgré le fait que l’équipe de Steven Gerrard ait enregistré un match nul 2-2 contre St Johnstone.

La signature de janvier, Kamberi, a reçu la plupart des éloges avec Boyd affirmant qu’il jouait comme quelqu’un qui avait quelque chose à prouver et un joueur qui envoyait un message aux fans des Rangers qu’il est “ assez bon ” pour jouer pour le club, comme il a déclaré à Sky Sports Football (23/02/20 à 15:35 pm).

Ce fut une nouvelle journée décevante sur la route pour le Gers, dont les espoirs de titre ont pris un nouveau coup à cause d’une défense plus abjecte.

Malgré une certaine négativité à cause de cela, Boyd et McFadden ont été élogieux des buteurs de la journée, Kamberi venant en tant que remplaçant et ayant eu un impact.

“Je pensais qu’il était une étincelle brillante aujourd’hui pour les Rangers quand il est arrivé”, a déclaré Boyd à Sky Sports. «Ce fut une finition fantastique et celle dont James McFadden serait fier.»

McFadden a ajouté: «Lorsque Kamberi est arrivé, il était si brillant, il était si alerte et il avait l’intention. Il a laissé Jason Kerr pour mort [his assist for Aribo’s goal] – il l’a mis dans une assiette pour Aribo, que j’ai trouvé excellent en seconde période également. Et c’est tout ce que vous pouvez demander, c’était une véritable substitution positive et un grand impact de Kamberi.

Boyd a également déclaré: «Kamberi jouait comme si je devais gagner les fans des Rangers. “Je dois leur montrer que je suis assez bon pour être ici”. Ce qui m’a frappé, c’est qu’il était prêt à courir. Ce sont les choses simples des jeux.

McFadden a ajouté: «Il est venu pour prendre le contrôle, pas attendre les opportunités. Il est venu et il a été proactif. Il voulait faire une différence dans le jeu, sans espérer qu’il pourrait obtenir un robinet. Je pensais qu’il était brillant quand il est arrivé. Beaucoup de sourcils ont été levés lorsque les Rangers l’ont signé, mais s’il peut continuer à faire des performances comme ça, il se révélera être un signe astucieux. ”

12 points séparent désormais les Rangers et les leaders du Celtic dans le tableau, le club Ibrox ayant un match en main sur ses rivaux.

Gerrard sera bien conscient que ses joueurs doivent gagner ce match en main et battre le Celtic dans leurs matchs à venir afin de mettre la nervosité en marche à Parkhead.

Mais avant tout cela, ils espèrent utiliser la Ligue Europa pour augmenter la confiance, alors qu’ils se rendent à Braga mercredi soir, avec une avance de 3-2 dès le match aller.

