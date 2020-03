Brad Young accepte de signer pour Chelsea avec Hartlepool United

Londres, ANGLETERRE – 24 janvier: vue détaillée d’un badge de Chelsea sur un drapeau d’angle avant le coup d’envoi au cours de la demi-finale de la Coupe Carabao match de demi-finale entre Chelsea et Tottenham Hotspur à Stamford Bridge le 24 janvier 2019 à Londres, en Angleterre. (Photo de Marc Atkins / .)

L’équipe de Premier League Chelsea a conclu un accord pour signer le gardien de but Brad Young de Hartlepool United, selon Metro. Les Bleus semblent avoir battu Arsenal et Manchester United à sa signature.

Ses performances exceptionnelles pour la jeunesse de Hartlepool ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League. De plus, ses performances lui ont valu un appel de jeunesse d’Angleterre.

Les Monkey Hangers voulaient garder leur perspective, mais une redevance à six chiffres selon la rumeur semble les avoir influencés ailleurs.

Chelsea remporte la course pour Brad Young

Sky High Potential

Donnant le numéro 31, Brad Young est né le 5 mai 2002, ce qui lui faisait seulement 17 ans.

Après avoir commencé à Sunderland, il a été libéré avant de se retrouver avec la tenue de la Ligue nationale, où il brille depuis.

Selon le site officiel de Hartlepool, “le gardien de but géant Brad Young a obtenu son premier contrat professionnel au club après avoir réalisé d’excellents progrès pour l’équipe des jeunes la saison dernière.”

«L’adolescent de 6 pieds 4 pouces est sur les livres chez Pools depuis cinq ans et a montré un grand potentiel. [He stepped] pour jouer au football de l’équipe de la jeunesse en 2017/18 malgré le fait qu’il soit encore moins de 16 ans. “

Apparemment, Young a été jugé avec Chelsea au cours des deux dernières semaines et des frais provisoires ont été convenus avant de déménager à Stamford Bridge.

Éloge de l’ancien joueur de Chelsea Ross Turnbull

L’ancien remplaçant de Chelsea, Ross Turnbull, est l’entraîneur des gardiens de Hartlepool. Le joueur de 35 ans n’avait que de bonnes choses à dire sur le jeune joueur de la Ligue nationale.

Il a dit: «Pour le moment, tout est possible avec Brad. Chaque fois que quelqu’un me pose des questions sur lui, je dis toujours que si son éthique de travail et sa volonté d’apprendre se poursuivent, il se donnera la meilleure opportunité d’aller faire carrière comme footballeur professionnel. »

«Ça doit être son objectif. Il est sur la bonne voie en ce moment mais c’est encore tôt. C’est juste une bonne reconnaissance pour le travail qu’il accomplit. »

Brad Young se joindra censément au système jeunesse de Chelsea une fois qu’il aura finalement signé.

