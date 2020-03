Bradaric, prêt à continuer au Celta

Dans une interview avec le journal croate Sportske Novosti, le joueur en tenue bleu clair reconnaît son bonheur d’avoir trouvé sa place dans la peinture d’Óscar García.

Au milieu du coronavirus, Bradaric a trouvé sa place à Vigo. Le joueur croate reconnaît son bonheur au Celta et est disposé à continuer dans l’équipe galicienne plus longtemps, comme il l’a déclaré à ce journal.

“Cela ne me dérangerait pas de rester à Celta“, a noté dans l’entretien avec ce journal. En outre, il a rappelé son match contre le Real Madrid, où il a été l’un des plus remarquables. «Il est difficile de dire si ce fut le meilleur match de ma carrière, mais j’ai très bien joué, j’étais employé en défense et j’ai distribué un peu de match. Ce point nous a donné des ailes et nous a convaincus que nous pouvons nous sauver. »