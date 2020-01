Bradford City accueille Scunthorpe United dans la Ligue 2

BRADFORD, ANGLETERRE – 05 août: une vue générale du Northern Commercials Stadium (communément appelé Valley Parade), domicile de Bradford City avant le Sky Bet League One match entre Bradford City et Blackpool au Northern Commercials Stadium, Valley Parade le 5 août , 2017 à Bradford, Angleterre. (Photo de Chris Vaughan – CameraSport via .)

Scunthorpe United se rendra dans le West Yorkshire pour affronter Bradford City dans ce match de Ligue 2. Les deux équipes sortent de l’arrière des défaites et anticiperont un match serré.

Bradford City Face Scunthorpe United

Des performances inquiétantes

Gary Bowyer a réitéré que la tâche de promotion est plus difficile que ces dernières années à mesure que la qualité de la Ligue deux s’améliore. Le patron des Bantams espère une réaction positive alors que le match précédent s’est terminé par une défaite. La performance de l’équipe contre Crawley Town a été fortement critiquée, ce qui signifie que Bradford devra impressionner.

Luke McGee a rejoint Bradford en prêt. Le joueur de 24 ans joue actuellement pour Portsmouth, mais cherche plus de temps de jeu. Richard O’Donnell étant blessé, McGee a sauté sur l’occasion de rejoindre Bradford. McGee tentera de commencer ce week-end après avoir impressionné Gary Bowyer par son attitude. Eoin Doyle cherchera son premier but depuis son retour à Bradford de Swindon ce mois-ci. Cependant, les Bantams sont extrêmement timides dans leur forme actuelle, avec une moyenne d’environ trois tirs cadrés par match.

Jamie Devitt et Clayton Donaldson sont de retour à l’entraînement. Hope Akpan, Harry Pritchard et Kelvin Mellor restent tous douteux.

Paul Hurst se débarrasse du bois mort

Paul Hurst continuera de retirer les joueurs qu’il juge excédentaires. Le patron des Irons ressent la pression alors que les résultats continuent d’aller contre Scunthorpe. Cependant, il surveillera un Bradford hors de forme. L’ancien Bantam Jamie Proctor pourrait figurer en raison de la suspension de trois matchs de Lee Novak. Il y a un certain nombre d’anciens joueurs dans l’équipe de Scunthorpe. Rory McCardle, Alex Gilliead, Proctor et Matty Lund pourraient tous figurer.

Regan Slater et Yann Songo’o sont tous deux portés disparus en raison de blessures.

Bradford City the Slight Favoris

La dernière rencontre entre les équipes s’est terminée par un match nul face à Scunthorpe. Les joueurs de la ville et Bowyer ne peuvent avoir aucune excuse ce week-end avec une solide équipe disponible. Les Bantams bénéficieront également d’une semaine complète de préparation. Scunthorpe est susceptible d’apporter des modifications à sa composition en raison de suspensions, donnant aux joueurs comme Jamie Proctor une chance d’impressionner. Un match nul est un résultat probable, cependant, les deux équipes ont désespérément besoin des trois points.

