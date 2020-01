Bradford City espère faire amende honorable contre la ville de Cheltenham

James Vaughan, de Bradford City, marque le but d’ouverture de son équipe lors du match Sky Bet League 2 entre Bradford City et Oldham Athletic au Coral Windows Stadium, Bradford le samedi 17 août 2019 (photo d’Eddie Garvey / MI News / NurPhoto via .)

Gary Bowyer a ressenti la pression depuis qu’une mauvaise forme a laissé les fans de Bradford City bouillonner. Les Bantams ont battu ce week-end, s’inclinant 3-0 contre Mansfield Town. Les fans de Bradford en avaient finalement assez et étaient audibles dans leurs objections. Gary Bowyer a essuyé la colère des fans, déclarant plus tard dans l’interview d’après-match “Je suis responsable du choix de l’équipe et des performances”. Bradford City affronte Cheltenham Town trois jours seulement après la défaite contre Mansfield et les joueurs devront faire amende honorable.

Bradford City a la chance de se racheter contre Cheltenham Town ce mardi

Les performances inquiètent les bantams qui vacillent au bord des play-offs

Le résultat n’a pas choqué les fans de City, qui ont grandi dans leur mécontentement. Les performances récentes ont conduit à ce crash tout-puissant. Quelque temps avant la nouvelle année, les résultats masquaient les performances. Un bon sort de forme avait vu les Bantams s’asseoir près des espaces de promotion automatique. Cependant, récemment, les résultats vont à leur encontre. Le manque de qualité cette saison est évident et Bowyer ne cherche pas à trouver comment améliorer l’équipe.

Après la nouvelle choquante selon laquelle Eoin Doyle et James Vaughan pourraient quitter Bradford City, dans la fenêtre de transfert de janvier, Clayton Donaldson semble prêt à commencer après une longue blessure. Cheltenham Town est impatient de voir l’ancien attaquant de Leeds United Luke Varney revenir dans l’équipe.

Cheltenham s’assoit juste derrière les Bantams mais a deux matchs en main et Sautera Frog City s’ils gagnent

Le jeu offre aux deux équipes une chance de s’asseoir en position de barrage. À en juger par la forme, Cheltenham sera impatient de jouer à Bradford City, alors qu’ils dégringolent sur la table. L’avantage à domicile fonctionnera probablement contre Bradford car l’atmosphère deviendra toxique à la première erreur. À moins d’une performance spectaculaire, la position de Gary Bowyer continuera d’être remise en question.

Photo principale