Bradford City signe le gardien Luke McGee en prêt de Portsmouth

PORTSMOUTH, ANGLETERRE – 02 DÉCEMBRE: Luke McGee de Portsmouth en action pendant le Trophée Checkatrade Round 2 match entre Portsmouth et Northampton Town à Fratton Park le 2 décembre 2017 à Portsmouth, en Angleterre.

Bradford City a signé son premier contrat en janvier. Les Bantams ont recruté le gardien de but Luke McGee prêté par Portsmouth pour le reste de la saison.

Bradford signe Luke McGee

L’accord

Bradford a annoncé via son site Web qu’il avait signé le gardien de but. McGee arrive en prêt pour le reste de la saison.

McGee remplacera Richard O’Donnell, qui est prêt pour un long séjour sur les lignes de côté avec blessure.

Le gardien de Portsmouth a lutté pour le temps de jeu avec Craig MacGillivray devenant le numéro un de Kenny Jackett.

McGee pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque Bradford affrontera Scunthorpe, un rival du Yorkshire, à Valley Parade.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Bradford à propos de son déménagement, McGee a déclaré: «C’est vraiment très agréable d’être ici et j’ai hâte de commencer.

«Dès que j’ai reçu l’appel, c’était quelque part, j’ai su que je voulais venir, avec la taille du club et de la base de fans.

«Je veux apporter autant de draps propres que possible pour aider les gars à performer, gagner autant de matchs que possible et grimper au classement.

Le directeur Gary Bowyer a également fait part de ses réflexions sur la décision de McGee: «Nous sommes ravis de pouvoir faire venir Luke et remercions Portsmouth de lui avoir permis de nous rejoindre.

«Il apporte une expérience de jeu dans Sky Bet League One – devant de grandes foules.

«Nous sommes impatients de l’accueillir et de travailler avec lui.»

McGee, un excellent remplacement pour le blessé O’Donnell

Bradford a subi un énorme coup avec la blessure de Richard O’Donnell. Le gardien a été exceptionnel pour Bradford cette saison.

Cependant, Luke McGee est certainement un excellent remplacement à court terme. Le gardien apporte beaucoup d’expérience alors qu’il n’a que 24 ans.

Il est habitué à la pression de jouer pour un grand club. McGee est également un gardien de but fiable ayant gardé 22 draps propres en 83 matches de Ligue 1.

Une excellente décision de Bradford de faire venir McGee. Il espérera certainement conserver la première place une fois O’Donnell de retour de blessure.

