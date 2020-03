Brady clarifie les commentaires “nuls et nuls” de Liverpool en Premier League

Date de publication: dimanche 15 mars 2020 5:29

Karren Brady a tenté de clarifier ses commentaires «nuls et non avenus» qui ont provoqué l’indignation, en particulier parmi ceux associés à Liverpool.

Le vice-président des Hammers a fait cette réclamation après la suspension de la Premier League pendant au moins trois semaines après l’épidémie de coronavirus.

Brady a déclaré dans sa chronique pour The Sun: “Comme les matchs du PL et de l’EFL sont affectés, la seule chose juste et raisonnable à faire est de déclarer la saison entière nulle et non avenue”, qui a été imprimé dans le Sun.

«Qui sait qui aurait baissé ou remonté si les matchs n’avaient pas été joués en entier?

«Un coup dur pour Liverpool qui pourrait se voir voler son premier titre en 30 ans.

“Cela sera discuté entre la Premier League et les clubs la semaine prochaine lors d’une réunion d’urgence.”

Brady a été critiqué pour les commentaires, en particulier avec West Ham qui pourrait en bénéficier, luttant contre la chute.

S’adressant à Twitter dimanche, Brady a tenté de clarifier ses commentaires: «Tout le monde convient que le LFC mérite de remporter le titre. PL & EFL font tout ce qui est en notre pouvoir pour que la saison soit terminée. Y compris la suspension de jeux, l’isolement des joueurs et, si nécessaire, le jeu à huis clos et pendant les mois d’été.

«Mon point était la sécurité des fans, des joueurs, du personnel en premier et si les matchs restants ne peuvent tout simplement pas être joués, la seule chose juste et raisonnable est de déclarer la saison nulle et non avenue. Qui sait qui serait tombé ou reviendrait si les jeux PL / EFL n’avaient pas réellement été joués dans leur intégralité? »