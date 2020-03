Brahim: “Le Real Madrid veut que nous continuions à nous entraîner, ils espèrent que cela sera bientôt résolu”

L’attaquant du Real Madrid Brahim Diaz a parlé au podcast Sports & Life & Home et a expliqué ce qu’il faisait pendant la quarantaine actuelle en raison de l’épidémie de coronavirus.

«Le club veut que nous continuions à nous entraîner pour que nous restions forts physiquement et mentalement, ils espèrent que cela sera bientôt résolu. Nous avons tous un programme d’entraînement pour faire beaucoup de choses », a expliqué Brahim.

Le jeune ailier a également révélé ce qu’il faisait pour rester occupé.

«Je m’entraîne, je joue avec ma famille, puis pendant mon temps libre, je joue à Fortnite. Je deviens un joueur professionnel essentiellement parce que je n’ai jamais autant joué que maintenant », a expliqué l’attaquant.

Il n’y a pas de date pour que le Real Madrid ou le reste des équipes de Liga reprennent leurs activités, étant donné la situation actuelle du coronavirus en Espagne. Le Covid-19 a frappé l’Espagne assez durement et il semble que la quarantaine et les restrictions pourraient encore être actives pendant au moins deux semaines de plus.