Braida: “Il est très difficile pour Messi de quitter Barcelone, mais je n’exclus rien”

L’ancien consultant du conseil d’administration du FC Barcelone, Ariedo Braida, a parlé sur Radio Anch’io Sport de Lionel Messi et de tout le bruit autour de la clause qui lui permettrait de se libérer: “Leo est un joueur extraordinaire, nous le savons tous. A Barcelone C’est très bien, lui et sa famille, et c’est très difficile pour lui de partir. Dans le football d’aujourd’hui, cependant, tout est possible, donc je n’exclus rien. Qui pourrait se le permettre? Je pense au grand anglais ou Italiens, Messi donnerait une image et un développement global à une certaine équipe. C’est un joueur très cher avec un salaire très élevé, mais avec lui tout est possible. “