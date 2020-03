Braithwaite, dernier renforcement de Barcelone, pourrait sortir sur le prochain marché en raison de la crise économique provoquée par Covid-19 | Ligue d’Espagne | Football























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Le danois Martín Braithwaite pourrait sortir sur le prochain marché en raison de la crise économique.

Barcelone traverse une mauvaise période.

Photo:



EFE

Pour:

Felipe Galindo

27 mars 2020 à 11 h 37

Les blessures de Luis Suárez et Osmane Dembélé ont forcé Barcelone à chercher un nouvel attaquant sur le marché afin de pourvoir à deux grandes absences, a indiqué le Danois Martin Baithwaite qui pour 18 millions d’euros viendrait au club catalan de Leganés. Aujourd’hui, face à la crise économique mondiale provoquée par le coronavirus, Baithwaite a les portes de sortie ouvertes.

Le journal sportif Sport a confirmé dans les dernières heures que Barcelone serait prêt à renoncer à son dernier contrat en raison de la crise économique à laquelle il est confronté en raison de la situation. Le club a mis un prix dessus et a déclaré qu’il ne laisserait pas l’attaquant danois partir pour moins de 18 millions d’euros afin de ne pas générer de pertes

L’attaquant qui a à peine joué 128 minutes avec le maillot de Barcelone, a des offres d’Italie et d’Angleterre, des clubs comme Everton, West Ham et Turin ont montré leur intérêt mais face à la crise aucune négociation n’a été lancée à cet égard, un fait qu’il n’exclut pas non plus que le joueur peut rester jusqu’en janvier 2021, la réalité est que Setién veut rester avec le joueur et son inclusion dans le groupe a très bien chuté.

Barcelone espère qu’avec la vente éventuelle du joueur, ils pourront récupérer économiquement, car les joueurs sont venus comme une solution aux blessures, mais avec la rupture de la Ligue en raison de la propagation de la covid-19, les joueurs blessés seraient déjà en compétition lorsqu’ils reprendre la compétition, une autre raison qui justifierait le départ du joueur du club catalan.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer