Branchini à CM / 2: «Juve, Gabriel Jesus possible, Guardiola reste à City. Douglas n’a pas enregistré, Perisic … ‘| Primapagina

La politique, mais pas seulement. Pendant le chat que nous avons eu aujourd’hui avec Giovanni Branchini sur notre page Instagram, nous avons eu l’occasion de parler également de négociations. De Douglas Costa à De Sciglio, de Pavoletti à Cutrone: il y a beaucoup de ses clients, et nous en avons discuté beaucoup dans un chat de marché.

Commençons par Douglas Costa: sera-t-il toujours au centre du projet Juventus?

“En supposant que ce soit le cas jusqu’à présent, car il n’a pas réussi à affecter ce qu’il pourrait faire avec ses qualités. Je ne pense pas qu’il y ait de joueurs, peut-être un couple. Pour le reste, il peut y avoir des échanges sensationnels pour créer de véritables plus-values” .

Passons à Gabriel Jesus, un nom qui circule avec insistance pour l’attaque en noir et blanc: est-ce un scénario réalisable?

“On parle d’un grand footballeur et d’un grand club, tout est possible. Les difficultés d’acquérir du pouvoir vont conduire à ne pas faire beaucoup de mouvements, il vaut mieux avoir ceux qui ont déjà chez eux, il n’y aura pas un grand marché qui sort. Certains clubs avec de grands des difficultés économiques pourraient donner lieu à des échanges sensationnels, auparavant impensables “.

On sait qu’en janvier Mattia De Sciglio était proche du PSG: nous dira-t-il comment ça s’est passé?

“Ça ne s’est pas bien passé parce que la Juve, qui avait d’abord envisagé l’hypothèse, a ensuite changé d’avis et évalué pour la garder. Le PSG était intéressé depuis un certain temps, mais cela n’a dérangé personne, nous sommes calmes et serein “.

Chapitre des entraîneurs: connaissez-vous bien Pep Guardiola, la peine de l’UEFA peut-elle le retirer de la ville?

“Je suis convaincu qu’il restera dans la ville aussi longtemps que la ville le voudra, tant que l’équipe voudra maintenir un certain type de profil. La seule hypothèse que je vois est que si les Arabes réduisent leur engagement ou leurs ambitions – même si je ne pense pas que cela se produira – il acceptera l’adieu, mais il ne voudra jamais partir. “

D’un entraîneur à l’autre: en Angleterre, on parle beaucoup de l’hypothèse de Manchester United pour Allegri …

“A ce jour, personne ne pense à l’entraîneur de l’an prochain. Tout le monde pense à cette saison, nous étions au cœur de la saison. Max a vécu une année paisible, il en avait besoin. Il est chargé et vit la réalité que nous vivons tous, nous verrons comment les choses se passeront. Faire des suppositions aujourd’hui serait se moquer des gens. “

Un autre de ses clients, qui se porte très bien, est Salvatore Sirigu: n’avez-vous pas pensé à un nouveau saut qualitatif?

“Chaque joueur a sa propre histoire. Personnellement, j’ai offert gratuitement Salvatore à de nombreux grands Italiens qui ont préféré investir dans des gardiens étrangers, comme ils le font souvent et je pense que c’est inacceptable. Torino l’a voulu fortement, c’est une belle aventure, la performance est la même toujours. Avec son physique et son sérieux, il a encore de nombreuses années devant lui. “

Terminons avec Ivan Perisic: vous avez suivi la négociation qui l’a amené à Monaco, nous savons que le Bayern est prêt à le racheter. Comment ça se passe?

“La rançon était très bien réglée, puis il y a eu la blessure qui l’a arrêté. Nous avons résumé, puis il y a eu la paralysie de la saison. Je ne sais pas ce qui va se passer, c’est sûrement un athlète professionnel. Le Bayern est totalement immobile, il songe à sauver le football allemand. “