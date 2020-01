Branchini: “Marché trop long. Beaucoup de fumée et peu de positif”

SONDAGE

© photo par Emiliano Crespi

Giovanni Branchini, s’exprimant sur les microphones de Radio Anch’io Sport, a commenté l’échange entre Spinazzola et Politano: “Il est difficile pour tout le monde d’être heureux car quelque chose d’inattendu s’est produit. Il faudrait plus de prudence et de calme avant de prendre des photos avec les écharpes. S’il y avait plus d’attention pour former ces accidents de route. Je crois que l’accord ne sera plus jamais fait. “

Sur la longueur du marché: “Nous avons gagné la Champions Cup alors que le marché n’avait qu’une fenêtre d’une semaine en plus de la session d’été de novembre. En Angleterre, ils avaient le bon sens de raccourcir les sessions, en Italie nous avons essayé de faire la même chose en remontant après un an Le marché depuis si longtemps crée des perturbations, fait beaucoup de fumée et il y a très peu de positif “.

Eriksen à l’Inter – Ce qui a commencé aujourd’hui pourrait être la bonne semaine pour voir l’atterrissage en Italie de Cristian Eriksen de Tottenham, qui lors du match de samedi en Premier League contre Watford, a toutefois pris le terrain avec le maillot des Spurs, bien que pour moins de vingt …