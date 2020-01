Brandon Williams «confiant» avant le défi de Mohamed Salah

Avec une poignée de performances de l’homme du match à son actif, Luke Shaw luttant pour le fitness et Ashley Young étant parti pour l’Inter Milan, il semble presque certain que Brandon Williams partira demain en arrière gauche de Manchester United contre Liverpool.

Le défi ultime attend le joueur de 19 ans: contenir sans doute la force d’attaque la plus puissante de la Premier League, Mo Salah.

Une perspective décourageante pour tout joueur, sans parler d’un jeune qui n’a disputé que sept matches de Premier League lors de sa courte carrière.

Pourtant, l’arrière latéral né de Crumpsall a relevé tous les défis lancés jusqu’à présent et il y a un air de confiance en lui qui suggère qu’il prospérera à nouveau lors de la grande occasion.

En août, tous les regards étaient rivés sur Mason Greenwood, Tahith Chong et Angel Gomes en tant que jeunes joueurs qui pourraient faire le pas vers l’équipe senior cette saison. Mais Williams les a tous surpassés et a tout de même cloué une naissance permanente en première équipe.

Ses performances lui ont déjà valu un nouveau contrat qui le maintiendra au club jusqu’en 2022, avec l’option d’une année supplémentaire.

Williams est également déjà devenu une figure culte à Old Trafford.

Lorsque vous regardez Brandon Williams, vous savez que son cœur est sur sa manche.

Il ne laisse pas de place à qui que ce soit et quiconque se met en face le récupère avec intérêt.

Je l’aime vraiment.

– Sav 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇾🇪 (@ jonmikesav8) 15 janvier 2020

Si quelqu’un doit savoir ce qu’il faut pour être un arrière complet de Manchester United, c’est Gary Neville, qui s’est rendu sur les réseaux sociaux pour vanter les vertus de la jeune star, en disant “ il a ce regard dans l’œil de quelqu’un qui mangerait son nez de l’adversaire pour gagner le match ‘.

J’aime Brandon Williams. Ce que j’aime particulièrement chez lui, c’est qu’il a ce regard dans l’œil de quelqu’un qui mangerait le nez de son adversaire pour gagner le match. Continuez, gamin! Oh, il peut jouer au football, ce qui est toujours un bonus 👍🏻

– Gary Neville (@ GNev2) 16 janvier 2020

Avec Liverpool invaincu jusqu’à présent en Premier League et United, la seule équipe qui a réussi à prendre des points, garder une feuille blanche à Anfield dimanche sera un énorme défi. Et pourtant, quand vous voyez le nom de Brandon Williams sur la feuille d’équipe, vous faites un grand pas en avant pour croire que cela pourrait être possible. “Nous sommes entrés dans le week-end en toute confiance”, a déclaré le défenseur après avoir battu les Wolves lors de la rediffusion de la FA Cup mercredi. Et c’est quelque chose que vous pouvez absolument croire.