“Bravo à tous. Marché? Tâche facile pour Polito”

Quatrième victoire lors des cinq dernières courses pour son Juve Stabia, qui avec leEmpoli gagne et convainc en battant les Toscans, auteurs d’une campagne pharaonique de shopping hivernal.

Fabio Caserta, entraîneur de guêpes, a commenté la course comme suit: «Tout d’abord, il est juste de dédier ce succès à Antonio Filippi, ce qui nous a laissé un grand vide. Nous avons eu une très belle course et je félicite tous les joueurs, car ils nous ont conduits à un grand succès “.

Sur les touches tactiques: “Je n’étais pas sûr qu’Empoli soit du côté du 4-3-3, mais pour les achats effectués, c’était effectivement possible. Nous avons commencé avec 4-3-1-2 mais ils ont beaucoup baissé après le but et j’ai préféré passer à 4-2-3-1, pour rechercher la supériorité sur les ailes, et nous l’avons bien fait. Dans la seconde moitié, ils sont venus appuyer très haut et j’ai restauré la forme initiale pour chercher de la profondeur. “

Entre objectifs et marché: «Les pieds doivent rester fermement au sol, mais les garçons savent bien qu’il s’agit d’un championnat particulier et le classement n’est pas digne de confiance. Marché? La tâche de Polito est très facile, car pour moi nous sommes en place dans tous les départements, y compris celui défensif où j’ai de nombreux joueurs polyvalents. De plus, la liste est complète, alors si quelqu’un demande à partir, nous verrons, mais l’entreprise sait comment se déplacer “.