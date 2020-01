Brayan Cortés prend sa course après sa course contre l’UC

Le gardien Colo Colo a vécu sa première grande soirée en tant que gardien Cacique et retrouve son estime de soi après les critiques de la saison dernière.

Brayan Cortés a été la grande star de Colo Colo lors du match contre l’UC samedi dernier. Le gardien de but a coupé deux pénalités dans la définition contre l’UC par les demi-finales de la Copa Chili et classé son pays à la grande finale contre l’U.

Ses arrêts dans le lot l’ont emmené sur les couvertures des médias sportifs chiliens qui lui ont donné suffisamment de canne à certains moments au cours de la saison écoulée:

«C’était le bon moment pour Colo Colo de décoller, je voulais garder l’arc à zéro. J’ai confiance en mes capacités, il fallait quand même gagner», Il a complété après le classement.

Brayan Cortés sait que c’est peut-être son année et semble avoir commencé de la meilleure façon possible. Mercredi, nouveau défi face à l’éternel rival et avec un titre en jeu.