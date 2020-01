Brazzo critique Hansi Flick pour avoir commenté les transferts du Bayern Munich

Pour la plupart des clubs, le camp d’entraînement d’hiver est un couple de semaines sans incident. Pour le Bayern Munich, il menace de devenir un cirque à part entière. Hier, après que Hansi Flick a pratiquement demandé des renforts dans les médias, le directeur sportif Hasan Salihamidzic est sorti et a critiqué l’entraîneur pour ses commentaires.

Malgré le fait que les joueurs tombent comme des mouches, Brazzo prétend avoir été surpris par les déclarations franches de Flick (via Bild):

Hier, j’ai été surpris par la planification des effectifs par Hansi. Vous devez comprendre cela. J’ai été surpris.

Bien qu’il soit en effet plutôt direct, on comprend pourquoi Flick a dit ce qu’il a fait. À l’heure actuelle, le Bayern Munich est en pleine crise de blessures graves. Kingsley Coman et Serge Gnabry ont été exclus pour le premier match de Bundesliga contre Hertha Berlin, laissant le Bayern pratiquement sans ressources sur les ailes.

Ce n’est pas tout – Niklas Süle et Javi Martinez sont blessés et Joshua Kimmich est suspendu. Lucas Hernandez a toujours une forme physique douteuse après avoir été mis à l’écart pendant plusieurs mois avec un problème de cheville. Et Flick devrait encore battre Hertha et maintenir la pression sur RB Leipzig, qui est actuellement à 4 points du Bayern en tête du classement. Faut-il s’étonner que Flick demande des renforts d’hiver?

Sur ce front, Salihamidzic affirme qu’il est en communication constante avec l’entraîneur.

Il n’y a aucune différence d’opinion. Nous communiquons constamment.

Cependant, il se contredit immédiatement dans les déclarations suivantes, impliquant une différence d’opinion:

Nous évaluons les options difficiles à trouver dans cette fenêtre de transfert comme cela est bien connu. Il est difficile de renforcer notre équipe. Les meilleurs joueurs ne sont jamais libérés par les clubs dans cette fenêtre de transfert. Nous examinons tout.

Je suis un ami de faire une chose après l’autre. Nous laissons toutes les options ouvertes. Nous ne sommes pas loin dans une chose, mais nous communiquons constamment. Nous avons également besoin d’un joueur qui peut nous aider immédiatement.

Concernant les transferts hivernaux, le directeur sportif semblait plutôt pessimiste.

J’ai essayé de faire quelque chose tout le temps pendant la pause. Je voudrais bien sûr aider l’entraîneur, mais ce n’est pas simple. Nous avons besoin d’un joueur qui peut nous aider tout de suite. Mais il n’est pas facile de renforcer notre équipe. Il doit également s’inscrire dans le cadre financier. À la fin de la journée, cependant, la chose la plus importante est que le joueur ait de la qualité.

Bien que le Bayern Munich ait été lié à une pléthore de joueurs de qualité, il semble que Brazzo laisse entendre qu’il est peu probable que des renforts hivernaux se produisent. Il est peu probable que cela se passe bien avec l’entraîneur ou l’équipe, si les commentaires de Thomas Müller ne sont pas en reste.

Bien qu’il soit juste de dire qu’un transfert Leroy Sané n’est pas dans les cartes avant l’été, le fait de ne pas signer un seul joueur pourrait rendre difficile pour les Bavarois d’atteindre l’objectif souhaité d’un triplé. Le Bayern est déjà hors du rythme de la ligue et a des affrontements difficiles contre Chelsea et Hoffenheim en Ligue des champions et Pokal. Avec une équipe aussi mince et sujette aux blessures, les transferts hivernaux semblent une nécessité.

Espérons que les roues tournent dans les coulisses, et les commentaires de Brazzo sont censés être pris à leur valeur nominale. Sinon, les choses pourraient mal tourner dans le Rückrunde.