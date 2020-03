Breaking: DFL devrait reporter la Bundesliga jusqu’au 30 avril

Dans un communiqué de presse de la DFL, le comité exécutif de la DFL Deutsche Fußball Liga a recommandé la suspension de la Bundesliga et de la 2.Bundesliga jusqu’au 30 avril en raison de la pandémie de COVID-19 en cours qui affecte actuellement le monde, en particulier l’Europe.

Il s’agit d’une annonce importante pour deux raisons. Premièrement, cela évite les pires scénarios que nous avons vus depuis que la suspension a été annoncée il y a quelques semaines. Nous avons écrit sur différentes avenues qui auraient pu être empruntées à la fois par le LDF et la Bundesliga. Il semblerait que la Bundesliga et le DFL reflètent étroitement les mesures prises par la Premier League.

Deuxièmement, cela nous donne une date plus concrète quant au moment où la ligue pourrait reprendre – et quand nous pourrions potentiellement voir notre bien-aimé Bayern Munich continuer sa campagne captivante de la ligue. Espérons que la pandémie de COVID-19 ne s’aggrave pas qu’elle ne l’est déjà et nous pouvons voir un retour à la normale dans nos vies sous forme de sport en temps voulu.