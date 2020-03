Breaking: DFL suspend la Bundesliga, Union Berlin vs Bayern Munich n’ira pas de l’avant

C’est officiel – après avoir été sévèrement critiqué, le LDF a annulé sa décision d’autoriser les matchs de Bundesliga à huis clos ce week-end. Cela signifie que le match du Bayern Munich contre l’Union Berlin ne se déroulera pas comme prévu et sera au contraire reporté. Ceci en réponse à l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en Allemagne et en Europe.

En choisissant de suspendre les rencontres, la ligue se place dans la ligue de la Liga, de la Serie A et de toutes les autres meilleures ligues d’Europe en suspendant le jeu jusqu’en avril. Cette suspension met en doute toute la saison et il est possible que la ligue se termine sans qu’un champion ne soit déclaré. Le Bayern Munich, qui siège actuellement en haut de la table, ne voudrait certainement pas voir une telle chose se produire.

Quant à la décision elle-même – bonne idée, et cela leur a pris assez de temps. Au moins, le LDF a le sens d’écouter certaines critiques, au lieu de s’enfoncer la tête dans le sable pour cet argent de la télévision. Thiago Alcantara les a même appelés «irresponsables» et «imprudents». Pendant ce temps, le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a l’air un peu idiot après les commentaires qu’il a faits justifiant la décision de jouer. Il aurait dû juste rester fermé.

Espérons que ces étapes aideront à contenir l’épidémie en Allemagne et en Europe, et que les choses redeviennent normales dès que possible. Pour ceux d’entre nous qui attendaient avec impatience des matchs de football passionnants, cela craint évidemment, mais la décision est plus que justifiée étant donné l’ampleur de la menace posée par l’épidémie de coronavirus.