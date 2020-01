Breaking: la cible du Bayern Munich Leroy Sane licencie son agent (Mise à jour: Sane veut toujours quitter City)

Grande nouvelle – selon Florian Plettenberg de Sport1 (et confirmé par Bild), l’ailier de Manchester City, Leroy Sane, a licencié son agent. Le jeune homme de 23 ans, qui était auparavant représenté par l’agence de David Beckham, serait passé à LIAN Sports. L’agence représente également le défenseur du Bayern Munich Jerome Boateng.

Nous n’avons aucune idée de ce que cela signifie pour son transfert imminent à Munich.

Selon Sport1, malgré le déplacement supposé en Allemagne, l’avenir de Sane n’est toujours pas clair. Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a été informé du changement d’agence, et il serait toujours en train de travailler sur le transfert. Cependant, le changement d’agent pourrait être un mauvais signe pour les Bavarois. L’Athletic avait précédemment rapporté que les coéquipiers de Sane s’attendaient à ce qu’il parte en été, et la plupart supposaient qu’il irait au Bayern – mais maintenant, le changement ne semble pas aussi certain.

Sane était censé être la nouvelle grande signature de l’été du Bayern et l’héritier tant attendu de Franck Ribéry. Si les Bavarois ne sont pas en mesure de le sécuriser après l’avoir poursuivi pendant près d’un an, les choses pourraient devenir très laides à la Sabener Strasse.

Nous vous tiendrons au courant de l’avancement de cette histoire.

Mise à jour

Selon Bild, Karl-Heinz Rummenigge a déjà contacté Fali Ramdani. En ce qui concerne le désir de Sane de déménager dans le Bayern, rien n’a changé. En fait, cette nouvelle agence est connue pour éloigner les joueurs de leurs clubs, c’est la même raison pour laquelle Boateng les a également embauchés.

Alors, c’est une bonne nouvelle?