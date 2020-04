Breaking: le Bayern Munich prolonge le contrat de Hansi Flick jusqu’en 2023

On a GROS nouvelles! C’est officiel – le Bayern Munich a prolongé le contrat de Hansi Flick, ce qui en fait l’entraîneur permanent jusqu’en 2023. Flick, qui a succédé à l’intérim après le limogeage de Niko Kovac l’automne dernier, a clairement convaincu les patrons de sa capacité à diriger le club. Voici le compte twitter officiel avec la confirmation:

C’est une excellente nouvelle pour le FC Bayern. Hansi Flick n’a rien d’une révélation pour le club cette année, car les Bavarois ont dominé la plupart de leurs adversaires et sont rapidement devenus les favoris de la Ligue des champions avec la sortie anticipée de Liverpool. Non seulement il a pu tirer le meilleur parti de Thomas Müller depuis ses jours avec Pep Guardiola, mais il a également veillé à ce que presque tous les joueurs sous sa tutelle connaissent une croissance. Rien de tout cela n’a été plus évident que l’ascension soudaine d’Alphonso Davies en tant que LB d’élite.

Flicki Flaka est là pour rester et je ne sais pas tout de vous, mais j’ai l’impression que c’est un signe de bien d’autres choses à venir – principalement un titre de Ligue des Champions (ou deux).