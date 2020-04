Breaking: Thomas Muller restera au Bayern Munich jusqu’en 2023!

Selon un nouveau rapport de Bild, le Bayern Munich et Thomas Muller ont convenu d’une prolongation de contrat de deux ans. Avec un accord sur le salaire toujours en suspens, Muller devrait rester avec les Bavarois jusqu’en 2023. Cette nouvelle sera un soulagement pour les fidèles du club – et un signe que les négociations contractuelles avec les principaux joueurs se déroulent comme prévu.

Voici Christian Falk avec le tweet de confirmation:

Update @esmuellert_: La légende du club restera! Le Bayern et Müller s’entendent jusqu’en 2023. Tout est encore une question de salaire. Avec le même salaire, 2024 serait un compromis @BILD_Sport @SPORTBILD

– Christian Falk (@cfbayern) 1 avril 2020

La principale question est de savoir si le Bayern augmentera le salaire de Müller. Müller gagnerait environ 15 millions d’euros par an. Si le Bayern le place aux côtés de Robert Lewandowski tout en haut de la hiérarchie, rien ne s’oppose à un accord pendant deux ans. Bild spécule cependant que le Bayern et Müller pourraient convenir d’une année supplémentaire, le voyant sous contrat jusqu’en 2024, si le salaire de Müller restait le même.

Inutile de dire que c’est une excellente nouvelle pour les fans du Bayern Munich, car Muller est sur une lancée depuis que Hansi Flick a succédé à Niko Kovac. Le Raumdeuter est l’un des meilleurs milieux offensifs du monde en ce moment, rivalisé uniquement par Kevin De Bruyne en termes de puissance. Il mène la Bundesliga en passes décisives cette saison et était sur le point de battre le record du plus grand nombre de passes décisives du Belge en une seule saison de championnat avant que le coronavirus ne joue le sport.

Malgré les rumeurs selon lesquelles le Bayern pourrait cibler Kai Havertz ou Timo Werner l’été prochain, une prolongation de contrat devrait envoyer le message que Muller est là pour rester et rendre l’un de ces transferts quelque peu redondant. Espérons que le club et le joueur parviennent à un accord sur un nouveau salaire dès que possible, afin que nous puissions enfin obtenir la confirmation que nous attendions.