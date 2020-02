Brescia Calcio 1 – 1 Udinese

Il Brescia Calcio et le Udinese égalité dans le match qui a eu lieu ce dimanche dans la Mario Rigamonti. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Brescia Calcio est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Bologne par un score de 2-1. De la part de l’équipe visiteuse, le Udinese il a été battu 0-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Inter et a eu une série de trois défaites consécutives. Avec ce marqueur, le set de Bresciani est dix-neuvième après la fin du duel, tandis que le Udinese Il est quinzième.

Pendant la première moitié du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour l’équipe de Bresciani, qui a pris de l’avance grâce à un peu de Dimitri Bisoli à la 81e minute. Udinese à travers un objectif de Rodrigo De Paul sur le bord de la fin, dans les 90, concluant la confrontation avec un score de 1-1 sur le tableau de bord.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Jaromir Zmrhal, Birkir Bjarnason et Alfredo Donnarumma remplacer Nikolas Spalek, Daniele Dessena et Mario Balotelli, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Rolando Mandragora, Ilija Nestorovski et Marvin Zeegelaar, qui est entré par Mato Hahaha, Kevin Lasagna et Ken Sema.

Dans le match, il y avait un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe d’Udinese. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à Mato Hahaha, Ken Sema et Seko Fofana.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Udinese il était placé à la quinzième place du tableau avec 25 points. De son côté, le Brescia Calcio Ce point atteint, il atteint la 19e place avec 16 points, en position de relégation en deuxième division, après le match.

Le lendemain, l’équipe de Diego Lopez fera face à la Juventustandis que le Udinese sera mesurée par rapport à la Hellas Verona.

Fiche techniqueBrescia Calcio:Jesse Joronen, Stefano Sabelli, Jhon Chancelier, Andrea Cistana, Bruno Martella, Dimitri Bisoli, Sandro Tonali, Nikolas Spalek (Jaromir Zmrhal, min.59), Daniele Dessena (Birkir Bjarnason, min.69), Mario Balotelli (Alfredo Donnarumma, min .85) et Florian AyeUdinese:Juan Musso, Bram Nuytinck, William Troost-Ekong, Sebastian De Maio, Jens Stryger Larsen, Mato Jajalo (Rolando Mandragora, min.52), Rodrigo De Paul, Seko Fofana, Ken Sema (Marvin Zeegelaar, min.79), Kevin Lasagna (Ilija Nestorovski, min. 72) et Stefano OkakaStade:Mario RigamontiButs:Dimitri Bisoli (1-0, min. 81) et Rodrigo De Paul (1-1, min. 90)