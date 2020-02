Brescia Calcio 1-2 Naples

Il Naples il a joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de vendredi dernier dans la Mario Rigamonti. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des réunions précédentes. Il Brescia Calcio est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 dans le duel précédent contre le Juventus. Côté visiteurs, le Naples est venu de battre 0-1 à la maison Cagliari Lors du dernier match joué. Grâce à ce résultat, l’équipe napolitaine est sixième, tandis que le Brescia Calcio Il est dix-neuvième à la fin du duel.

21/02/2020

Le match a commencé de manière imbattable pour le Brescia Calcio, qui a pris de l’avance grâce à un objectif de John Chancellor à la 26e minute, terminant la première partie avec un 1-0 au tableau d’affichage.

Le second semestre a commencé favorablement pour Naples, qui a égalisé pour un but à 11 mètres de Lorenzo Insigne quelques minutes après la reprise du match, notamment à la 50e minute, il a ensuite marqué à la 54e minute l’équipe visiteuse grâce à un but de Fabian Ruiz. Enfin, le duel s’est terminé par un 1-2 à la lumière.

Le technicien de Brescia Calcio, Diego Lopez, est entré dans le champ Simon Skrabb et Emanuele Ndoj remplacer Birkir Bjarnason et Daniele Dessenatandis que de la part du Naples il a remplacé Arek Milik, Piotr Zielinski et Allan pour Dries Mertens, Eljif Elmas et Diego Demme.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Ales Mateju, Bruno Martella et Daniele Dessena par le Brescia Calcio et à Dries Mertens, Eljif Elmas et Arek Milik par l’équipe napolitaine.

Après avoir conclu le match et ajouté trois points à domicile, le Naples Il s’est classé sixième avec 36 points, en mesure d’accéder à la Ligue Europa, tandis que l’équipe dirigée par Diego Lopez Il était à la dix-neuvième place avec 16 points, au lieu de la relégation en deuxième division.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Sassuolotandis que le Naples jouera contre lui Torino.

Fiche techniqueBrescia Calcio:David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Nikola Maksimovic, Constantinos Manolas, Mario Rui, Diego Demme, Fabián Ruiz, Eljif Elmas, Dries Mertens, Matteo Politano et Lorenzo InsigneNaples:Jesse Joronen, Stefano Sabelli, Ales Mateju, Jhon Chancellor, Bruno Martella, Dimitri Bisoli, Sandro Tonali, Jaromir Zmrhal, Daniele Dessena, Birkir Bjarnason et Mario BalotelliStade:Mario RigamontiButs:Jhon Chancellor (1-0, min. 26), Lorenzo Insigne (1-1, min. 50) et Fabián Ruiz (1-2, min. 54)