Brescia Calcio Naples

Vendredi prochain à Mario Rigamonti à 20h45, le Brescia Calcio et le Naples dans le match qui correspond à la 25e journée de Serie A.

20/02/2020

À 20:49

CET

SPORT.es

Il Brescia Calcio Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-cinquième journée après avoir perdu le dernier match contre le Juventus par un score de 2-0. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté quatre des 24 matches disputés à ce jour avec 21 buts en faveur et 44 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Naples il a remporté la victoire contre Cagliari lors de leur dernière rencontre de la compétition (0-1), avec un peu de Dries Mertens, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief du Brescia Calcio. Avant ce match, le Naples Il avait gagné dans neuf des 24 matchs disputés en Serie A cette saison et accumule un chiffre de 34 buts contre 37 en faveur.

En tant que local, le Brescia Calcio Il a réalisé des statistiques de victoire, huit défaites et trois nuls en 12 matchs disputés dans son stade, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points en championnat. Aux sorties, le Naples Il a un bilan de cinq victoires, trois défaites et quatre matchs nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec le Brescia Calcio Prendre la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Mario Rigamonti, résultant en trois défaites et deux tirages en faveur de Brescia Calcio. De plus, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs remportant cette compétition au stade Brescia Calcio. La dernière confrontation entre les Brescia Calcio et le Naples Dans cette compétition, il a été joué en septembre 2019 et s’est terminé par un score de 2-1 favorable à Naples.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par 17 points en faveur de Naples. Il Brescia Calcio Il arrive au match avec 16 points dans son casier et occupant la dix-neuvième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 33 points et occupent la dixième position de la compétition.